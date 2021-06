Real Madrid : la légende Sergio Ramos quitte le club

Une des plus belles pages du Real Madrid se tourne. Dans un communiqué, le club merengue a annoncé, ce mercredi 16 juin, que son défenseur central et capitaine emblématique, Sergio Ramos, 35 ans, quitte la Casa Blanca. Arrivé au club en 2005 en provenance du FC Séville, aura notamment gagné quatre fois la Ligue des champions et cinq fois la Liga sous le maillot madrilène.



En fin de contrat avec le Real Madrid le 30 juin prochain, Sergio Ramos n'y prolongera donc pas son aventure, alors que plusieurs rumeurs laissaient entendre un nouveau contrat d'une année supplémentaire. Le club indique dans son communiqué qu'une cérémonie d'hommage et d'adieux aura lieu jeudi 17 juin, à 12h30, en présence du président Florentino Pérez et que le joueur donnera une conférence de presse à la suite.

Sa destination n'est pas évoquée dans le communiqué. Défenseur central intraitable, il est aussi un buteur grâce à son excellent jeu de tête. Il a inscrit plus de cent buts avec le Real Madrid durant ses seize saisons. Il a également été un élément-clé de l'équipe d'Espagne championne du monde en 2010 et d'Europe en 2008 et 2012. Il a marqué 23 buts en 180 sélections mais n'a pas été retenu par Luis Enrique pour l'Euro 2021.

Sa dernière saison au Real Madrid a été perturbée par de nombreuses blessures. Il a été blessé à la cuisse droite, au mollet gauche et aux ischio-jambiers gauches et a aussi contracté la Covid-19.