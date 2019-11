Euro 2020 : le pire et le meilleur tirage pour la France

publié le 28/11/2019 à 08:01

Cette fois, la légendaire réussite de Didier Deschamps lors des tirages au sort pourrait ne pas avoir d'effet. Non tête de série en dépit de sa 1re place dans le groupe H des éliminatoires devant la Turquie, l'équipe de France héritera forcément d'un gros morceau au premier tour de l'Euro 2020 (12 juin-12 juillet) et s'expose à un groupe relevé, voire très relevé - alors qualifié "de la mort".

Les quatre chapeaux de six nations pour la cérémonie du samedi 30 novembre à Bucarest ont été composés en fonction des résultats globaux lors des qualifications. Or, les Bleus n'ont pas battu la Turquie (défaite 2-0 à Konya, nul 1-1 au Stade de France) alors que la Belgique et l'Italie ont réalisé un carton plein et que l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et l'Ukraine ont pris plus de points.

Résultat, les champions du monde figurent dans le chapeau 2, comme la Croatie, les Pays-Bas, la Pologne, la Suisse et la Russie, sur qu'ils ne peuvent donc pas tomber. En revanche, il y aura bien un affrontement d'entrée avec soit les Anglais, soit les Allemands, soit les Italiens, soit les Espagnols - les Belges et les Ukrainiens sont écartés pour des critères géographiques et politiques.

Allemagne, Espagne, Italie ou Angleterre ?

Allemagne, Espagne, Italie ou Angleterre. Laquelle de ces quatre nations est-elle la pire à affronter ? L'Angleterre selon le classement Fifa (4e, la France étant 2e), l'Italie selon les éliminatoires, l'Espagne eu égard au total des confrontations, l'Allemagne pour le passé dans les grandes compétitions, même si les Bleus ont remporté la demi-finale de l'Euro 2016.

Difficile à dire, donc. Peut-être l'Espagne et son collectif toujours huilé devant l'Allemagne, en reconstruction mais qui a devancé les Pays-Bas dans son groupe. Vaut-il mieux tomber sur l'Italie, qui n'a eu à battre "que" la Finlande, la Grèce ou la Bosnie en éliminatoires ? La force de frappe des Anglais, avec Sterling ou Kane, lui semble supérieure.

Le Portugal dans le chapeau 3

Dans le chapeau 3, l'épouvantail à éviter est clairement le Portugal, tenant du titre devancé dans son groupe de qualifications par l'Ukraine. Selon le critère du classement Fifa viennent ensuite le Danemark (14e), la Suède (18e), l'Autriche (25e), la Turquie (32e) pour des retrouvailles et la République tchèque (43e).



Dans le chapeau 4, c'est le Pays de Galles de Gareth Bale (24e nation mondiale) qui peut faire peur, plus que la Finlande (55e). Pourraient sortir des barrages la Roumanie (29e), l'Irlande (36e), la Serbie (33e) et assurément l'un de ces quatre "petits" : Macédoine du Nord (68e), Biélorussie (86e), Géorgie (90e) ou Kosovo (114e).

Trois compétitions, aucun gros

Pour sa première grande compétition en tant que sélectionneur, le Mondial 2014, Didier Deschamps avait hérité comme de tête de série de la Suisse, en plus de l'Équateur et du Honduras.



Les Helvètes étaient encore sur la route des Bleus lors de l'Euro 2016, avec la Roumanie et l'Albanie. En Russie en 2018, les adversaires de la France au premier tour étaient dans cet ordre l'Australie (2-1), le Pérou (1-0) et le Danemark (0-0).

Le pire tirage pour les Bleus à l'Euro 2020 :

Espagne, France, Portugal, Pays de Galles

Le meilleur tirage pour les Bleus à l'Euro 2020 :

Italie, France, République tchèque (ou Autriche), Kosovo