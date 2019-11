publié le 18/11/2019 à 17:02

"Si vous pensez que je suis terminé, laissez moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons". En répondant de la sorte au président de la Fédération française de football Noël Le Graët, samedi 16 novembre sur Twitter, Karim Benzema a suscité l'interrogation. Quels sont ces pays ? Peut-il vraiment jouer pour une autre sélection que la France ?

Ces pays sont l'Algérie et l'Espagne. L'attaquant de 31 ans, bloqué à 81 sélections avec les Bleus (27 buts) depuis le 8 octobre 2015, possède la double nationalité franco-algérienne de par ses parents. En tant que joueur du Real Madrid depuis 10 ans, il est aussi en droit de demander une naturalisation espagnole.

Mais selon les règlements actuels, le Lyonnais de naissance ne peut jouer en l'état ni pour les Fennecs ni pour la Roja. Un changement de sélection est possible entre les équipes de jeunes et l'équipe A, ou entre deux équipes A si un joueur n'a joué que des matches amicaux avec la première d'entre elles. Or, Karim Benzema a disputé près de la moitié de ses rencontres internationales en compétition officielle (39).

Il existe toutefois bien un point de règlement qui pourrait ouvrir la voie à une candidature en Espagne ou en Algérie : que l'avant-centre de 1,85 m soit déchu de la nationalité française. A priori, il n'y a aucune raison que cela arrive. Dernier point, le sélectionneur de l'Algérie Djamel Belmadi vient de glisser sur le sujet : "Je suis très content des joueurs que j'ai".