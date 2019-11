publié le 18/11/2019 à 13:43

C'est fait. L'Équipe de France est qualifiée depuis le 14 novembre dernier pour l'Euro 2020. Favoris de la compétition à venir, les Bleus auront l'occasion de garnir un peu plus leur armoire à trophées, deux ans après leur sacre mondial en Russie.

Mais avant de rêver d'une finale, qui aura lieu, avec ou sans l'Équipe de France, le 12 juillet prochain à Londres, les hommes de Didier Deschamps vont devoir prouver à leurs adversaires du Vieux Continent que leur victoire de 2018 n’était pas un coup de chance. Pour cela, la sélection tricolore aura évidemment besoin du soutien inconditionnel de ses supporters.

Et ces derniers vont pouvoir commencer à planifier leur voyage dès le 30 novembre prochain, avec le tirage au sort de la phase finale de la compétition. L'occasion de découvrir à la fois les adversaires et le calendrier qui attendent les Bleus.

Premier arrivé, premier servi

Pour espérer obtenir des places et assister aux rencontres, il est possible de se connecter dès maintenant sur le site officiel lesbleus2020.fr et de remplir un formulaire. Les inscrits recevront ensuite des codes qui permettront d'accéder à la plateforme d'achat de billets, disponible, donc, entre le 4 et le 18 décembre. Après cette date, il sera impossible de se procurer des places.

Les tickets seront limités à 4 par personne et par match. À noter que si un supporter achète des places pour les phases à éliminations directes, mais que l'Équipe de France quitte la compétition prématurément, il sera intégralement remboursé. Le site indique également qu'il n'y aura pas de tirage au sort. Il faudra donc se tenir prêt : premier arrivé, premier servi.

Les tarifs n'ont pas encore été communiqués par l'UEFA. Cette édition 2020 se déroulant dans 12 pays différents, les supporters qui souhaiteront suivre l’intégralité des rencontres dans les stades devront également prévoir un voyage plus onéreux qu'à l'accoutumée.