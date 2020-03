Euro 2020 : découvrez le probable futur maillot des Bleus avec une bande rouge

publié le 04/03/2020 à 15:03

Pour la première fois depuis le début de l'ère Nike (1er janvier 2011), l'équipe de France va-t-elle arborer sur son maillot principal la fameuse bande horizontale rouge sur le torse, symbole des succès de 1984 (Euro) et 1998 (Coupe du monde) ? C'est ce qu'affirme mercredi 4 mars le site Footy Headlines, qui propose des photos de la future tunique des Bleus.

Destinées à être portées durant l'Euro au mois de juin, les nouvelles tenues des champions du monde en titre seront dévoilées pour la première fois en match le vendredi 27 mars lors du match amical France-Ukraine au Stade de France. Quatre jours plus tard, les hommes de Didier Deschamps se frotteront à la Finlande à Nantes, toujours en match de préparation.

À la différence des tenues très similaires conçues par Adidas en 1984 pour la bande de Michel Platini et 14 ans plus tard pour le couronnement de Zinédine Zidane & co., le bleu de 2020 s'annonce plus foncé et entrecoupé de fines bandes horizontales bleu ciel. Le col est simple, rond.

⚠🇫🇷 BREAKING - Exclusive: France Euro 2020 Home Kit Leaked: https://t.co/EDAovRdzFy — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 4, 2020

La sobriété caractérise également le maillot dit extérieur : blanc, avec un liseré bleu-blanc-rouge sur les flancs. Au-dessus du coq placé en haut à gauche figurent bien sûr les deux étoiles de champions du monde.

✅ What do you think? pic.twitter.com/s1a8aIVgYL — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 4, 2020