publié le 26/06/2016 à 21:40

Quatre joueurs étaient sous le coup d'une suspension en cas de deuxième carton jaune lors du 8e de finale contre l'Irlande (2-1), Olivier Giroud, N'Golo Kanté, Adil Rami et Laurent Koscielny. Deux d'entre eux n'ont pas réussi à échapper à la sanction. Le milieu de terrain de Leicester (27e) et le défenseur central du FC Séville (44e) ont pris un carton face aux Vert et Blanc et manqueront le quart de finale dimanche 3 juillet à 21h à Saint-Denis contre l'Islande. Du coup, Didier Deschamps va devoir bricoler son onze de départ.





Première victime de cette suspension, la paire Adil Rami-Laurent Koscielny, composée en urgence après les forfaits de Mamadou Sakho, Raphaël Varane et Jérémy Mathieu, qui a débuté les six derniers matches des Bleus. Didier Deschamps va donc être contraint de la changer. Le problème c'est que le défenseur d'Arsenal n'a aucun automatisme avec Eliaquim Mangala et Samuel Umtiti.

Mangala plutôt qu'Umtiti

Le défenseur de Manchester City tient la corde pour débuter le prochain match. Il est peu probable de voir Didier Deschamps lancer Samuel Umtiti dans le grand bain avec les Bleus lors d'un quart de finale. Qui plus est, Eliaquim Mangala dispose d'une plus grande expérience du haut niveau. Il a notamment disputé une demi-finale de Ligue des champions cette saison avec le club anglais. Étant donné que Mangala (tout comme Umtiti) est gaucher, Koscielny va probablement glisser axe droit, un poste auquel il se sent un peu moins à l'aise.

Pour remplacer N'Golo Kanté, deux cas de figure s'offrent à Didier Deschamps. La première solution serait de faire du poste pour poste avec Yohan Cabaye comme face à la Suisse, où il avait été préféré au joueur de Leicester pour le protéger d'un deuxième avertissement finalement reçu. Il peut également opter pour Moussa Sissoko, satisfaisant face à la Nati, mais cela paraît peu probable.

Coman a marqué des points

La deuxième solution pour Didier Deschamps serait de changer de système et d'opter pour le 4-2-3-1. Pour rappel, cela n'avait pas fonctionné en première période contre la Suisse. En revanche, c'est également dans ce dispositif que la France a battu l'Irlande en seconde période. Dans ce cas, Kingsley Coman a marqué des points avec son entrée face aux Irlandais pour épauler Dimitri Payet, Antoine Griezmann et Olivier Giroud devant Blaise Matuidi et Paul Pogba.



Néanmoins, Kingsley Coman s'est tordu la cheville lors du 8e de finale de l'Euro-2016 contre l'Eire (2-1), a annoncé dimanche 26 juin Didier Deschamps sans sembler inquiet par cette blessure : "Il a eu la cheville tordue, a expliqué le sélectionneur. Rien de bien méchant, il est jeune et on récupère vite quand on est jeune." Le prodige du Bayern Munich a moins d'une semaine pour revenir en forme à temps pour le prochain match.

Euro 2016 : le tableau de la phase finale Crédit : AFP