publié le 28/06/2016 à 12:51

"Génial". Au lendemain de la splendide et surprenante victoire de l'Islande en huitième de finale de l'Euro 2016 contre l'Angleterre (2-1), la une de L'Équipe résume plutôt bien le sentiment général des amateurs de football. Sensation de ce tournoi, l'équipe nationale d'Islande bénéficie d'une grande cote de sympathie en France. L'attitude de ces vaillants joueurs, issu d'un tout petit pays qui ne compte que 100 joueurs professionnels, n'y est pas étrangère. À la fin du match, leur volonté de communier avec le chaleureux public, venu en masse dans l'Hexagone, a fait le tour du monde.



Sur les réseaux sociaux, les marques d'affection pour les Islandais ne manquent pas. C'est à se demander si ces joueurs et supporters en bleu n'ont pas détrôné les Irlandais au classement de l'équipe la plus adorée de l'Euro. Reste à savoir si la donne sera la même après le quart de finale de dimanche 3 juillet contre l'équipe de France...

Merci l’Islande jtm — Mister V (@MisterVonline) 27 juin 2016

Si les islandais gagnent l'Euro, je fais le tour de l'Islande à la nage. #ANGISL — Yannick Agnel (@YannickAgnel) 27 juin 2016