publié le 26/06/2016 à 14:12

Menée pendant quasiment une heure après une entame de match catastrophique et ce penalty concédé par Paul Pogba dès la 2e minute, l'équipe de France a finalement renversé la vapeur au retour des vestiaires pour se hisser en quarts de finale de "son" Euro. Les Bleus y retrouveront le vainqueur du match Angleterre-Islande dimanche 3 juillet (21h) au Stade de France.





Comme face à l'Albanie, son sauveur se nomme Antoine Griezmann. L'attaquant de l'Atlético Madrid a égalisé à la 58e minute de la tête sur un centre de Bacary Sagna. Trois minutes plus tard, il se présentait seul devant Darren Randolph après une remise de la tête d'Olivier Giroud. Sa frappe croisée du gauche offrrait l'avantage aux Bleus. Et finalement la qualification. Seul point noir à l'issue de cette rencontre, les suspensions d'Adil Rami et N'Golo Kanté pour le prochain match.

Le film du match

16h53 - C'EST TERMINÉ, LA FRANCE BAT l'IRLANDE 2-1 ET SE QUALIFIE POUR LES QUARTS DE FINALE. Les Bleus retrouveront l'Angleterre ou l'Islande (lundi 27 juin à 21h) le dimanche 3 juillet au Stade de France (21h).

16h52 - Sissoko entre à la place de Coman, touché à une cheville.



16h52 - Griezmann bute sur Randolph alors qu'il avait la balle du 3-1.



16h51 - Les Bleus sont plus dans la conservation de balle que dans la recherche du 3e but. 1 minute à jouer.



16h50 - 3 minutes de temps additionnel.



16h48 - L'Irlande tente de jeter ses dernières forces dans la bataille mais n'inquiètent pas les Bleus pour l'instant.



16h47 - Évra protège bien Lloris devant Brady.



16h46 - Payet tente sa chance des 25 m, c'est dans les bars de Randolph. 88e minute. 2-1.



16h45 - Frappe lointaine de Walters qui n'inquiète pas Lloris.



16h44 - Centre de Matuidi pour Gignac qui croise un peu trop sa volée du droit.



16h43 - Corner pour les Bleus obtenu par Coman après un bon numéro de Pogba. 85e minute.



16h41 - Plus que 8 minutes dans le temps réglementaire.



16h40 - Griezmann un poil trop court sur ce centre de Payet.



16h39 - Hoolahan part seul en contre mais est repris par l'arbitre pour une main. 80e minute. 2-1.



16h37 - 2e corner de suite pour les Bleus. Et de 3. L'irlande se repousse.



16h36 - Cette fois, Gignac trouve la barre d'une frappe enroulée du droit. 77e minute. 2-1.



16h35 - Gignac se retrouve face à Randolph mais frappe sur le portier remplaçant de West Ham.



16h33 - Cette fois, le centre de Sagna ne trouve personne dans la surface irlandaise. 75e minute.



16h32 - Gignac entre en jeu à la place de Giroud.



16h31 - Les Irlandais tentent de reprendre leur souffle et mettent le pied sur la ballon. 73e minute. 2-1.



16h28 - Coman accélère à droite, centre devant le but mais personne ne peut reprendre.



16h26 - Griezmann le frappe. C'est au dessus.



16h25 - Griezmann file au but encore une fois, Duffy commet lka faute à la limite de la surface, CARTON ROUGE et coup franc.



16h24 - Koscielny impeccable sur le centre en retrait de McClean. 65e minute. 2-1 pour les Bleus.



16h23 - Coman stoppé par Duffy alors qu'il filait au but. Le match a complètement basculé.



16h20 - LA FRANCE PASSE DEVANT, ENCORE GRÂCE À GRIEZMANN. 2-1. 61e minute. Koscielny ouvre pour Giroud, qui remet de la tête dans la course de l'attaquant de l'Atlético Madrid. Sa frappe croisée du gauche ne laisse aucune chance à Randolph.



16h18 - Frappe de Payet au dessus. 60e minute. 1-1.



16h16 - BUT DE L'ÉQUIPE DE FRANCE ! 1-1. Sagna centre pour la tête de Griezmann, qui trompe Randolph. 58e minute.



16h15 - Les Bleus multiplient les centres et les tentatives d'incursion dans la surface mais ça ne passe pas.



16h14 - Grosse frappe de Matuidi au terme d'une longue séquence de possession française, Randolph repousse en corner. 56e minute.



16h13 - Payet tente encore sa chance, c'est encore contré.



16h12 - Frappe de Payet trop croisée.



16h11 - Centre dangereux de McClean, Lloris repousse devant Long. 52 minute. 1-0 pour les Verts.



16h10 - Les Bleus monopolisent le ballon en ce début de 2e période mais les Irlandais tiennent toujours.



16h10 - Tous les attaquants français sont à l'échauffement.



16h09 - Coman accélère au milieu, remet à Payet qui lui redonne, réaccélère côté gauche mais le ballon file en 6 m.



16h07 - Payet obtient un con coup franc aux 30 m, à gauche des buts de Randolph. Koscielny n'est pas loin de placer sa tête au 2e poteau. On en reste à 1-0. 48e minute.



16h06 - Coleman se dégage devant Évra.



16h05 - Frappe de Pogba contrée par un défenseur irlandais.



16h04 - Les Bleus donnent le coup d'envoi de la 2e période.



16h03 - Kanté va céder sa place à Coman. Deschamps fait le pari de l'offensive.



16h02 - Rappelons que Rami et Kanté ne joueront pas le quart de finale s'il y en a un pour les Bleus. Le défensur et le milieu ont écopé d'un 2e carton jaune depuis le début du tournoi.



16h01 - Pogba n'a commis qu'une faute en 1re période, fatale...



15h59 - Coman va entrer dès le début de la 2nde période. Mais à la place de qui ?



15h54 - Une première période "dominée" par les Bleus. Les hommes de Deschamps ont frappé huit fois au but et ont cadré quatre fois. Ils ont également monopolisé le ballon davantage que l'Irlande (54% de possession de balle). Mais au final, ce sont bien les Irlandais qui mènent 1-0 et sont virtuellement quart de finale (face à l'Angleterre ou l'Islande).

15h49 - C'EST LA MI-TEMPS SUR CE SCORE DE 1-0 EN FAVEUR DE L'IRLANDE. Brady a transformé le penalty obtenu dès la 2e minute par Long pour une faute de Pogba.



15h48 - Encore 2 minutes dans le temps additionnel. Le ballon est dans le camp français.



15h46 - Payet puis Griezmann se retrouvent en excellente position dans la surface, tentent leur chance, mais les défenseurs irlandais repoussent tout !



15h45 - Gros numéro de Pogba dans l'entre-jeu mais sa passe vers l'avant ne trouve personne. 45e minute. Il y aura 4 minutes de plus.



15h44 - Carton jaune pour Rami, qui sera suspendu en cas de qualification, comme Kanté. 44e minute.



15h44 - Centre de Pogba pour Griezmann un peu court.



15h43 - Les Irlandais encore à l'attaque, Lloris capte bien le centre venu de la gauche.



15h42 - Duffy pas loin de cadrer la tête sur ce coup franc, les Bleus ont encore eu chaud. 42e minute.



15h41 - Les Irlandais parviennent à casser toutes les offensives françaises, soit par de bonnes interventions, soit par de petites fautes toujours loin de leur but.



15h40 - Centre de Sagna directement dans les gants de Randolph. Coman est parti à l'échauffement côté français.



15h39 - Lloris capte bien le ballon mais ne parvient pas à relancer rapidement.



15h38 - Évra concède le corner devant Long, qui a tenté de réaliser un numéro dans la surface française. 39e minute.



15h37 - Bonne couverture de Rami devant Murphy.



15h36 - Ça reprend, l'Irlande est à 10 pour quelques secondes. 37e minute. Toujours 1-0 pour les Verts.



15h34 - L'irlandais Hendrick reste au sol. La civière arrive mais il se relève. Didier Deschamps s'agace sur le bord du terrain.



15h32 - Rami est en difficulté dans les duels aériens avec Murphy.



15h31 - L'Irlande impose un faux rythme dans ce match. Rami manque une transversale assez simple et le ballon est perdu. 1-0. 30ème minute.



15h29 - Contact entre Evra et Long. L'attaquant de l'Irlande reste au sol. Le jeu est arrêté. Le rythme est haché dans cette rencontre.



15h28 - Le public français s'est endormi. On entend les 5000 irlandais présents dans le stade de Lyon chanter.



15h27 - Mauvaise nouvelle pour les Bleus. Carton jaune pour Kanté qui sera suspendu en cas de qualification pour les quarts de finale. 1-0. 27ème minute.



15h26 - Payet cherche Sagna dans l'intervalle mais Ward couvre bien et anticipe. Dommage.



15h25 - Carton jaune pour Coleman pour une faute sur Payet. Premier avertissement de la rencontre.



15h24 - Quatrième tir cadré en vingt cinq minutes pour les Bleus. C'est plus que contre l'Albanie mais pour l'instant, les hommes de Deschamps manquent de réussite.



15h23 - Coup-franc obtenu par Pogba à 30 mètres du but plein axe. Il est bien situé. Pogba s'en charge. C'est bien tiré mais Randolph anticipe et sort le ballon qui filait vers la lucarne. 1-0. 23ème minute.



15h22 - Encore une frappe de Griezmann qui termine dans les bras de Randoph.



15h21 - Quel arrêt de Lloris ! Sur une reprise de volée de Murphy, le capitaine sauve son équipe.



15h20 - 56% de possession de balle pour la France après le premier quart d'heure.



15h19 - Pogba est un peu sonné suite à un coup de coude. Le jeu est stoppé. Ses coéquipiers en profitent pour boire et prendre les consignes de Deschamps.



15h18 - Pogba obtient un bon coup-franc pour les Bleus. Payet s'en charge. Il met le ballon dans la boite. Griezmann dévie le ballon de la tête mais Randolph est vigilant. Ça se rapproche pour les Bleus.



15h17 - La France a du mal à mettre son jeu en place dans cette rencontre. 1-0. 16ème minute.



15h16 - Encore un long ballon qui met les Bleus en difficulté. Belle sortie de Lloris devant Long qui met le ballon en touche.



15h15 - Kanté récupère le ballon et lance Griezmann pour la contre-attaque mais la défense irlandaise joue bien le coup.



15h14 - La France a concédé le penalty le plus rapide pour une équipe à l'Euro depuis 1980.



15h13 - Le corner qui suit ne donne rien. Koscielny manque sa tête. 1-0. 12ème minute.



15h13 - Beau mouvement des Bleus conclu par un superbe centre de Griezmann. Duphy repousse en corner alors que Giroud était juste derrière lui. Première occasion pour les Bleus



15h10 - Premier corner pour les Bleus. Payet le frappe au premier poteau mais la défense irlandaise se dégage.



15h09 - Belle action de Pogba. Il déborde côté gauche et trouve Griezmann dans l'axe. L'attaquant ne parvient pas à cadrer sa tête. Pogba n'apparaît pas perturber malgré son erreur en début de match.



15h08 - Le coup franc du milieu de terrain de West-Ham n'inquiète pas Randolph qui capte le ballon sans aucun problème.



15h07 - Suite à un centre de Payet, la France obtient un coup franc pour une main.



15h06 - Les défenseurs irlandais envoient de longs ballons pour chercher Long et Murphy.



15h05 - Les Français ne parviennent pas à poser le jeu et l'Irlande a pour le moment le monopole du ballon.



15h03 - Entame de match catastrophique pour les Bleus. Il va falloir se ressaisir au plus vite.



15h02 - Coup de tonnerre ! Ouverture du score pour l'Irlande ! But de Brady. Il transforme son penalty. 1-0. 3ème minute.



15h01 - Penalty pour l'Irlande ! Sur la première action, Rami glisse, Pogba fait une faute dans la surface de réparation sur Long.



15h00 - C'est parti. Les Irlandais donnent le coup d'envoi de ce 8e de finale.



14h58 - On y est, les deux équipes prennent place, le coup d'envoi va être donné.



14h56 - Au tour de la Marseillaise de retentir dans le stade. Elle est chantée à l'unisson par les supporters présents dans l'enceinte.



14h55 - C'est parti. On débute avec l'hymne irlandais.



14h54 - Les joueurs sont dans le couloir. Ils vont rentrer sur la pelouse du stade de Lyon.



14h52 - En cas de victoire, les Bleus affronteront le vainqueur d'Angleterre-Islande en quarts de finale dimanche 3 juillet à 21h à Saint-Denis



14h48 - Plus que dix minutes avant le coup d'envoi de la rencontre. La pression monte.



14h44 - La dernière fois que l'équipe de France a disputé des prolongations, c'était face à l'Irlande en novembre 2009. Attention à ne pas se refaire la même frayeur.

1 - La dernière fois que la #FRA a disputé des prolongations remonte à novembre 2009, v l'#IRL en barrage retour du Mondial (1-1). Angoisse. — OptaJean (@OptaJean) 26 juin 2016

14h39 - Le dernier tir cadré subi par la France à l'Euro est le penalty marqué par la Roumanie lors du match d'ouverture. Plutôt solide la défense des Bleus pour le moment.



14h32 - Après ce France-Irlande, vous pourrez suivre Allemagne-Slovaquie (18h) puis Belgique-Hongrie (21h). Lundi, ce sera au tour d'Espagne-Italie et d'Angleterre-Islande.



14h28 - Pour l'instant, trois qualifiés pour les quarts de finale sont connus : le Pays de Galles, la Pologne et le Portugal. Ces deux derniers s'affronteront jeudi à Marseille.



14h20 - L'équipe de RTL est en place au stade de Lyon.

14h17 - Gros plan sur l'échauffement de Paul Pogba...



14h13 - Les Bleus font leur apparition sur la pelouse du stade de Lyon pour l'échauffement.



14h10 - Le compte Twitter officiel de l'équipe de France place Matuidi à gauche du milieu, et non à droite comme annoncé partout ailleurs. La vérité ne sera connue qu'au coup d'envoi.

Et voici la compo des Bleus pour ce 8e de finale de l' #Euro2016!!! #FRAIRL #FiersdetreBleus pic.twitter.com/AVqw6qh7Oj — Equipe de France (@equipedefrance) 26 juin 2016

14h06 - La statistique rassurante.

205 - Le dernier tir cadré subi par la #FRA à l’EURO est le penalty marqué par la #ROU lors du match d'ouverture il y a 205 minutes. Solide. — OptaJean (@OptaJean) 26 juin 2016

13h57 - La composition de l'équipe d'Irlande est également connue : Randolph - Coleman (cap.), Keogh, Duffy, Ward - Brady, McCarthy, Hendrick, McClean - Long, Murphy.



13h48 - C'est confirmé, la France débutera bien avec les 11 mêmes titulaires que face à la Roumanie lors du match d'ouverture, à savoir Lloris (cap.) - Sagna, Rami, Koscielny, Évra - Matuidi, Kanté, Pogba - Payet, Giroud, Griezmann. Matuidi devrait évoluer à droite du milieu, Pogba à gauche.



13h46 - Le stade de Lyon se remplit doucement à 1h15 du coup d'envoi.

13h44 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre le 8e de finale de l'équipe de France, qui débutera à 15h, horaire inhabituel pour les Bleus dans cet Euro.