publié le 26/06/2016 à 15:24

Dès la première minute de jeu de ce France-Irlande, Shane Long récupère le ballon dans la surface des Bleus et est bousculé dans le dos par Paul Pogba. Sans aucune hésitation, Nicola Rizoli, l'arbitre italien du match, désigne le point de penalty. Robbie Brady se charge de le frapper et prend Hugo Lloris à contre-pied, avec l'aide du poteau.



Après une fin de première mi-temps hachée, l'équipe de France revient sur le terrain avec d'autres intentions et un système de jeu plus offensif. Sur un centre de Bacary Sagna, Antoine Griezmann égalise sur un coup de tête imparable (58e). La France est alors totalement relancée dans cette seconde période et continue de pousser devant son public.



La délivrance intervient trois minutes plus tard. Sur une longue ouverture de Laurent Koscielny, Olivier Giroud dévie pour le même Antoine Griezmann. L'attaquant de l'Atlético de Madrid gagne son face à face avec le gardien et permet à l'équipe de France de prendre l'avantage (2-1). Un avantage qui s'avérera définitif et qui propulse les Bleus en quarts de finale de l'Euro 2016. Ils affronteront l'Angleterre ou l'Islande.

Euro 2016 : le tableau de la phase finale Crédit : AFP