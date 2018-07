publié le 27/06/2016 à 23:25

Après deux jours sans matches, mardi 28 juin et mercredi 29 juin le 15e championnat d'Europe des nations de football entrera encore dans une nouvelle phase jeudi 30 juin avec le coup d'envoi des quarts de finale. Pour voir à l'oeuvre l'équipe de France, face à l'Angleterre à Saint-Denis, il faudra attendre trois jours de plus, dimanche 3 juillet, à 21h.



Jeudi, les deux premiers en lice sont le Portugal et la Pologne, à 21h à Marseille. La Selecção, troisième du groupe F, est parvenue à se défaire de la Croatie (1-0 ap). Si la manière n'est toujours pas au rendez-vous pour les hommes de Fernando Santos, ils sont encore en lice pour sa cinquième demi-finale dans un Euro. En face, les partenaires de Robert Lewandowski (bloqué à 0 but) sont venus à bout de la Suisse aux tirs au but (1-1, 5-4 tab) et disputent leur premier quart de finale dans leur histoire.



Allemagne-Italie, choc des titans

Le lendemain, vendredi 1er juillet, c'est au tour de la Belgique d'affronter le Pays de Galles à 21h à Lille. Décevants lors de la phase de poules, les Diables Rouges montent puissance dans le tournoi. Ils ont étrillé la Hongrie (4-0) en 8es et ont affiché une maîtrise impressionnante. De son côté, le Pays de Galles est la très bonne surprise de cet Euro. Portés par un Gareth Bale en grande forme, les Dragons ont difficilement écarté l'Irlande du Nord (1-0). Ils ont plus que remplit leur objectif dans cet Euro et vont jouer libérés lors de ce quart de finale.

Place ensuite au choc de ces quarts de finale, l'Allemagne affrontera l'Italie, le samedi 2 juillet à 21h à Bordeaux. Très sereins contre la Slovaquie (3-0), les champions du monde en titre retrouvent une vieille connaissance. La "Squadra Azzurra", très impressionnante contre l'Espagne (2-0), a déjà privé la Nationalmannschaft de finale lors de l'Euro 2012. Nul doute, que les hommes de Joachim Löw vont vouloir leur revanche. Le vainqueur de ce match entre les nations les plus titrées du continent pourrait rencontrer l'équipe de France en demi-finale.



Enfin, l'équipe de France ferme la marche. Les Bleus vont croiser le fer avec l'Islande, dimanche 3 juillet à 21h à Saint-Denis. Le pays nordique a créé la surprise en venant à bout de l'Angleterre (2-1) en 8e de finale. C'est l'équipe surprise de la compétition et les hommes de Didier Deschamps ont tout intérêt à ne pas prendre cette rencontre à la légère. Après leur succès contre l'Irlande (2-1), les coéquipiers d'Antoine Griezmann doivent assumer leur statut de favoris et rallier le dernier carré de la compétition. Une première depuis la victoire à l'Euro 2000.

Euro 2016 : le tableau de la phase finale Crédit : AFP