publié le 26/06/2016 à 19:49

Premier match à élimination directe et première démonstration de force de l'Allemagne. Contrairement à ses rivaux européens, "la Nationalmannschaft" s'est mise en mode rouleau compresseur face à la Slovaquie (3-0). Vainqueurs sans briller jusque-là, les coéquipiers de Manuel Neueur ont envoyé un message fort à leur futur adversaire. Jérôme Boateng (8e) et Mario Gomez (43e) ont permis aux champions du monde en titre de plier le match avant la mi-temps. Julian Draxler a corsé un peu plus l'addition au retour des vestiaires (63e).



Les hommes de Joachim Löw attendent désormais leur prochain adversaire. Ils joueront leur sixième quart de finale consécutif dans un tournoi majeur le samedi 2 juillet à 21h à Bordeaux contre le gagnant du remake de la finale de l'Euro 2012 entre l'Espagne, double tenante du titre, et l'Italie ayant lieu ce lundi 27 juin à 18h à Saint-Denis. Un choc très alléchant en perspective. Le vainqueur de ce quart de finale pourrait retrouver l'équipe de France dans le dernier carré, si les Bleus l'emportent contre l'Angleterre ou l'Islande.

L'Allemagne dicte sa loi

C'est une première période quasiment à sens unique. Il ne faut pas longtemps aux Allemands pour faire sauter le verrou slovaque, Jérôme Boateng, incertain à cause d'une douleur au mollet, hérite d'un ballon mal dégagé par l'arrière-garde des bleu et blanc et trompe Matus Kozacik d'une reprise de volée à ras de terre (8e). La Nationalmannschaft manque une occasion en or de faire le break. Martin Skrtel commet une faute sur Mario Gomez dans la surface de réparation. Mezut Özil se charge du penalty mais bute sur le portier adverse (13e).

L'Allemagne multiplie les assauts mais se fait une petite frayeur. Manuel Neuer réalise une superbe parade sur une tête de Juraj Kucka (41e). Dans la foulée, les hommes de Joachim Löw se mettent à l'abri. Julian Draxler réalise un numéro dans la défense slovaque, sert Mario Gomez en retrait qui ajuste à bout portant Matus Kozacik (43e). Les champions du monde mènent tranquillement après la première période face aux coéquipiers de Marek Hamsik qui ne savent pas où donner de la tête.

La Slovaquie tente de surprendre l'Allemagne dès le début de deuxième période mais les hommes de Joachim Löw défendent bien. Ils ne laissent aucun espoir aux bleu et blanc et tuent définitivement le suspense dans cette rencontre. Très en vue, Julian Draxler est bien placé au second poteau sur un corner de Toni Kroos. Le joueur de Wolfsburg réalise une magnifique demi-volée sans contrôle dans la lucarne (63e). L'Allemagne a livré une copie parfaite et tient enfin son match référence dans cet Euro 2016.

Euro 2016 : le tableau de la phase finale Crédit : AFP