Après la qualification de la France face à l'Irlande, l'Allemagne a réalisé une démonstration contre la Slovaquie, dimanche 26 juin. La Belgique a fait encore mieux dans la soirée. Les Diables Rouges, pleins de maîtrises, ont régalé contre la Hongrie (4-0) à Toulouse. L'ouverture du score précoce de Tobi Alderweireld a mis les hommes de Marc Wilmots sur de bons rails (7e). Les Belges ont pendant longtemps dominé les hostilités sans réussir à tuer le match, mais Michy Batshuayi (78e) puis Eden Hazard (79e) ont plié l'affaire. Yannick Carrasco est venu ponctuer ce succès (91e). C'est une véritable leçon collective donnée par les Diables Rouges.



Les hommes de Marc Wilmots atteignent de nouveau les quarts de finale d'une grande compétition, deux ans après leur défaite au même stade de la compétition contre l'Argentine à la Coupe du monde 2014. Ils joueront leur place dans le dernier carré le vendredi 1er juillet à 21h à Lille contre le Pays de Galles, surprise de la compétition, qui a battu l'Irlande du Nord (1-0) samedi 25 juin à Paris. Ce sera sans Thomas Vermaelen, averti contre la Hongrie (67e) et suspendu.

De Bruyne, le danger numéro 1

Le début de la rencontre est clairement à l'avantage des Belges. La première occasion sera la bonne pour les Diables Rouges. Sur un coup-franc côté gauche déposé par Kevin De Bruyne, Toby Alderweireld prend le meilleur sur la défense hongroise et ajuste Gabor Kiraly d'un coup de tête sous la barre (10e). La Belgique se procure les meilleures opportunités (15e, 30e).

Encore sur coup-franc, Kevin De Bruyne est proche de faire le break mais le gardien hongrois enlève le ballon de la lucarne et le dévie sur la barre (35e). La Hongrie sort enfin la tête de l'eau et se procure sa première occasion, mais la frappe de Gergö Lovrencsics n'est pas cadrée (40e). Les hommes de Marc Wilmots maîtrisent la rencontre mais ne sont pas réalistes (16 tirs, 8 cadrés).

La Hongrie explose dans le dernier quart d'heure

La Belgique attaque la deuxième mi-temps de la meilleure manière. Eden Hazard fixe Adam Lang et décoche une belle frappe du droit détournée par Gabor Kiraly en corner (46e). Petit à petit, la Hongrie prend le dessus. Beau mouvement collectif entre Adam Szalai et Adam Pinter, le premier, un peu excentré, tente une frappe mais c'est au-dessus (50e). Dans la foulée, Balazs Dzsudzsak centre vers Adam Szalai mais sa tête est déviée en corner par Thomas Vermaelen (54e). Les Diables Rouges mettent le pied sur le ballon et font courir les Blanc et Rouge.



Mais une nouvelle fois, les hommes de l'Allemand Bernd Storck font le dos rond et refont surface. Adam Pinter élimine Axel Witsel à l'entrée de la surface, frappe, le ballon est dévié par Toby Alderweireld et se dirige vers le cadre mais Thibaut Courtois effectue une claquette décisive (66e). C'est ensuite au tour de Roland Juhasz de faire une frayeur à la Belgique. Le défenseure reçoit le ballon et place un tir croisé qui passe au ras du poteau, Adam Szalai, trop court, manque de peu d'égaliser (69e).



Michy Batshuayi fait son entrée en jeu et n'a besoin que de deux minutes pour s'illustrer. Sur un caviar d'Eden Hazard, l'attaquant de l'OM fait le break (78e). Dans la foulée, Eden Hazard, passeur décisif, se transforme en buteur. Sur une action en solitaire, il efface deux défenseurs hongrois avant de tromper Gabor Kiraly (80e). En toute fin de match, Yannick Carrasco est venu parachevé le succès de la sélection belge (91e). Les hommes de Marc Wilmots ont fait exploser la Hongrie dans le dernier quart d'heure. Une victoire prometteuse pour la suite de la compétition.

Fiche technique

À Toulouse (Stadium Municipal): Belgique bat Hongrie 4 à 0 (1-0)

Belgique qualifiée pour les quarts de finale

Spectateurs: 28.921

Arbitre: M. Mazic (SRB)

Buts:

Belgique: Alderweireld (10), Batshuayi (78), E. Hazard (79), Ferreira-Carrasco (90+1)

Avertissements:

Hongrie: Kádár (34), Lang (47), Elek (61), Szalai (90+2)

Belgique: Vermaelen (68), Batshuayi (89), Fellaini (90+2)

Les équipes:

Hongrie: Kiraly - Lang, Juhasz (Böde 79), Guzmics, Kádár - Lovrencsics, Gera (Elek 46), Pintér (Nikolic 75), Nagy, Dzsudzsák (cap) - Szalai

Entraîneur: Bernd Storck

Belgique: Courtois - Meunier, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen - Nainggolan, De Bruyne - Witsel - Mertens (Ferreira-Carrasco 70), Lukaku (Batshuayi 76), E. Hazard (Fellaini 81)

Entraîneur: Marc Wilmots

