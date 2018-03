publié le 27/06/2016 à 21:30

C'est finalement l'Islande qui affrontera la France en quart de finale. C'est la belle histoire de cet Euro 2016, le petit pays nordique a réalisé un nouvel exploit contre les Three Lions (2-1) ce lundi 27 juin à 21h à Nice. La rencontre a démarré très fort. Dès la cinquième minute les Three Lions ont pris les devants. Stoppé irrégulièrement par le portier islandais, Raheem Sterling a obtenu un penalty. Wayne Rooney ne tremble pas et le transforme (5e).





Mais alors que l'Angleterre pense avoir fait le plus dur, dans la foulée l'Islande égalise. Sur une touche jouée côté droit, Kari Arnason se jette et réussit à dévier. Oublié au deuxième poteau, Ragnar Sigurdsson marque d'une reprise du pied droit (6e). Juste après le quart d'heure de jeu, à la suite d'un beau mouvement collectif, Kolbeinn Sigthorsson frappe du pied droit et trompe Joe Hart (18e). Les hommes de Lars Lagerback prennent les devants dans la rencontre. L'Islande affrontera la France, dimanche 3 juillet à 21h à Saint-Denis.

Euro 2016 : le tableau de la phase finale Crédit : AFP