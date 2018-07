publié le 29/06/2016 à 19:34

La comparaison court depuis longtemps sur le niveau de deux des compétitions phares du football : la Coupe du monde et l'Euro. Le débat semble toujours déboucher sur une supériorité du Championnat d'Europe des nations. Mais l'Euro est-il réellement plus relevé que la Coupe du monde ? Voici la question posée à Cyprien Cini et Éric Jean-Jean.



"Aujourd'hui pour moi l'Euro reste quand même un petit peu plus élevé que la Coupe du monde, affirme Cyprien Cini. Mais c'est de moins en moins le cas avec l'arrivée de ces petites équipes et cet Euro à 24. On commence à avoir des matchs qui ne servent à rien (...). Et donc, pour moi l'Euro ça reste encore un peu au-dessus de la Coupe du monde mais vraiment les deux s'équilibrent aujourd'hui."

Éric Jean-Jean n'est pas du même avis. Pour moi, la Coupe du monde reste plus difficile. "Non, l'Euro n'est pas plus relevé que la Coupe du monde. Déjà, parce qu'il manque tous les pays d'Amérique latine et que pour moi le football sans le Brésil, sans l'Argentine, c'est pas le football. (...) Et puis il y a les petits pays qui peuvent jouer donc c'est chouette de les avoir et à la fois ça fait peut-être niveler par le bas."