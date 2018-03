Euro 2016 : les Islandais attendent avec impatience le match contre la France

publié le 29/06/2016 à 07:37

L'Islande est donc en quart de finale de l'Euro 2016. Un dixième des 330 000 habitants de l'île s'est déplacé en France pour suivre l'équipe nationale. A Nice, ils étaient particulièrement nombreux pour assister au match contre l'Angleterre. Rares étaient ceux, cependant, qui avaient anticipé que leur équipe irait aussi loin. Il faut désormais s'organiser. "Je dois rentrer à la maison, mais je vais essayer de trouver un vol pour le match", indique au micro une islandaise. Certains vont donc faire le chemin du retour avant de reprendre un billet d'avion, direction Paris, pour le quart de finale contre la France dimanche 3 juillet. Tous sont plutôt confiants, qu'ils soient en France ou en Islande, pour les dernières rencontres, même si vivre l'expérience au plus près est davantage excitante. "Peu importe, on va le gagner l'Euro, donc je les suivrai en finale et si je peux en demi-finale", indique un autre supporter.



À écouter également dans ce journal

- Équipe de France : les nouvelles sont rassurantes pour Kingsley Coman, victime d'une lésion de la cheville, mais aussi pour Olivier Giroud, dont le genou avait quelque peu gonflé à l'issue du match contre l'Irlande, le 27 juin.

- PSG : le club a profité du calme entre deux matchs de l'Euro pour introniser son nouvel entraîneur, le basque Unaï Emery, triple vainqueur de la Ligue Europa avec le FC Séville. Il s'engage pour deux saisons, une troisième restant en option.

- Mercato PSG : Le nouvel entraîneur a cependant hâte que les choses s'accélèrent et espère notamment pouvoir faire venir Grzegorz Krychowiak, son protégé en milieu de terrain du FC Séville, en remplacement de Thiago Motta. Le club souhaite cependant s'adjoindre les services d'un directeur sportif, poste laissé vacant depuis le départ de Leonardo, en 2013. Un nom en tête : le portugais Luis Campos, conseiller de l'AS Monaco, sur le départ.



- Mercato foot : le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a annoncé la signature du défenseur central camerounais Nicolas Nkoulou. Quant à l'attaquant de l'OM Michy Batshuayi, il évoluera la saison prochaine du côté de Chelsea.



- Basketball : le 28 juin, à Rouen, un hommage a été rendu à Tony Parker pour son dernier match en France, avec le maillot de l'équipe de France. Les Bleus ont battu le Japon 91 à 74. "C'était un match particulier, avec beaucoup d'émotion", a notamment déclaré le Français.