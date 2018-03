publié le 29/06/2016 à 12:56

On les appelle les "IF", pour "Irrésistibles Français". Il s'agit du plus grand groupe de supporteurs officiel de l'équipe de France de football. On les voit dans les stades agiter les drapeaux et les écharpes, grimés en Obélix ou en d'Artagnan, lançant les chants. Au nombre de 300, ils ont vu le jour avec l'aide de la Fédération française de football. Elle a fini par constater, il y a sept ans environ, qu'à la différence des Anglais ou des Irlandais, par exemple, les Bleus manquaient cruellement d'un soutien organisé dans les tribunes.



Tant bien que mal, les "IF" essaient d’enflammer les stades et de rattraper leur retard. Mais ils ont visiblement encore à apprendre. À tel point que, comme le raconte L'Équipe, le capitaine Patrice Evra leur a expliqué comment il fallait faire. Une sorte de leçon de supportérisme. En mars dernier, dans la cafétéria de Clairefontaine, la Fédération a organisé une rencontre entre certains cadres de l'équipe et les "Irrésistibles Français".

Les joueurs leur ont d'abord demandé d'arrêter de chanter Et 1, et 2, et 3-0, car c'est, disent-ils, "le chant de la génération de leur coach, pas la leur". Ce chant fait effectivement référence à la finale du Mondial 1998. Cela agace les joueurs, qui leur ont aussi demander d'arrêter de faire des holas pendant le match à 0-0, car cela crée des "ambiances bizarres qui les saoulent".