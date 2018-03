publié le 29/06/2016 à 10:00

La deuxième période de la France face à la République d’Irlande reste ce que les Bleus ont produit de mieux dans cet Euro 2016. Du rythme, des enchaînements fluides, des occasions, beaucoup d'occasions, et deux buts d'un Antoine Griezmann incandescent et intenable. L'attaquant de l'Atletico de Madrid a été flamboyant au sein d'une équipe qui a retrouvé des couleurs. Surtout, le fer de lance des Colchoneros a montré qu'il y avait bien un poste dans lequel il est plus à l'aise. Le changement tactique de Didier Deschamps s'est fait pour la première fois à l'avantage de Griezmann, face à l'Eire.



Désormais habitué à changer son équipe et son organisation au gré des matches et des formes, le sélectionneur n'a pas essayé de mettre son meilleur joueur dans les meilleures conditions. Après avoir aménagé le milieu de terrain pour mettre à l'aise Paul Pogba, Deschamps doit désormais songer à mettre Antoine Griezmann dans ses espaces de jeu préférentiels.

Mettre Griezmann en configuration Atletico

En passant dans une espèce de 4-4-2 très offensif, avec un Payet libre et un Coman percutant, Griezmann s'est retrouvé en deuxième période face aux Irlandais très proche d'Olivier Giroud. Dans cette configuration, le jeune international a retrouvé les repères qu'il a durant la saison à l'Atletico de Madrid. Sous la houlette de Diego Simeone, "Grizou" a appris à exploiter son potentiel, que ce soit au pressing, dans le repli défensif mais aussi dans la participation au jeu.

Avec son intelligence de jeu et sa vista très au-dessus de la moyenne, l'ancien de la Real Sociedad a montré qu'il était un joueur protée. Capable de mener le jeu et de se mettre entre les lignes pour offrir des solutions, Griezmann a aussi un flair pour se servir des ballons de Giroud via des remises ou des appels qui offrent des solutions en profondeur. Ses buts face aux Irlandais ont montré sa palette très large, de même qu'une participation au jeu qui a fluidifié les transmissions.

Un système qui arrange tout le monde

Comment Didier Deschamps peut-il donc garder Griezmann dans une telle forme ? Sans doute en le gardant dans cette position. Face à une Islande qui restera la plupart du temps regroupée très bas sur le terrain, le maintien du système en 4-4-2 (ou faux 4-2-3-1) dans lequel Griezmann est très libre peut être une solution crédible. Elle a aussi pour avantage de mettre Matuidi et Pogba devant la défense et trancherait ainsi la poire en deux. Le Turinois partirait de plus loin - il est plus efficace avec plus d'espace -, alors que le joueur du PSG pourrait retrouver un poste avec la possibilité de ratisser et de se balader à gauche.



Et si Deschamps veut sécuriser un peu son assise défensive, le choix de Sissoko sur le côté droit est une option plus qu'envisageable. Kingsley Coman viendrait ensuite achever les défenseurs adverses. Ainsi, Antoine Griezmann serait enfin libéré alors que son physique a retrouvé de la fraîcheur. Sa complicité avec Giroud rend ce dernier meilleur. Sa capacité à jouer dans les petits espaces et ses appels meurtriers trouveront un écho avec Payet à la passe. Ce remaniement, adapté qui plus est à l'adversaire, garde les coéquipiers du Madrilène dans leurs zones de conforts. Un choix gagnant-gagnant.