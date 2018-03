publié le 28/06/2016 à 12:04

Lionel Messi a du mal à avaler son énième défaite en finale avec l'Argentine. Après son échec contre le Chili (0-0, 4-2 tab) lors de la Copa America 2016, le quintuple ballon d'or a annoncé sa retraite internationale à seulement 29 ans. "C'est un moment dur pour moi et pour toute l'équipe, c'est très difficile (...) j'aurais tellement voulu ramener un titre de champion en Argentine, je m'en vais sans y être parvenu" a expliqué l'attaquant du FC Barcelone devant les journalistes. Habitué à gagner en club, le numéro 10 est frustré par ses échecs à répétition en sélection nationale (finale Coupe du monde 2014, finale Copa America 2015 et 2016).



Mais le natif de Rosario peut-il vraiment tourner la page aussi facilement ? Rien n'est moins sûr. D'autant plus que cette histoire est devenue une affaire d'état en Argentine. Tout le pays réclame déjà le retour de l'enfant prodigue. Le président Mauricio Marci a lui-même décroché son téléphone pour demander personnellement à Lionel Messi de reconsidérer sa décision. Très critique à l'égard du rendement du Barcelonais en sélection, Diego Maradona a lui aussi supplié le joueur de continuer avec l'Albiceleste : "Messi doit rester en sélection, il faut qu'il reste ! (...) Il doit aller en Russie pour être champion du monde" a revendiqué le champion du monde 1986 sur le site du quotidien La Nacion.



Messi en mode économie

Cette décision prise à chaud pourrait être reconsidérée par l'Argentin. Pour rappel, après l'échec en finale de la Copa America 2015, encore face au Chili lors des tirs au but, il songeait déjà à mettre entre parenthèses sa carrière internationale. Usé par les critiques, Lionel Messi doit également être fatigué des voyages à répétition entre l'Europe et sa terre natale. Qui plus est, certains matches de qualification dans la zone sud-américaines se jouent dans des conditions dantesques. On se souvient notamment d'une rencontre contre la Bolivie, à 3600 mètres d'altitude, où lui et ses coéquipiers avaient manqué d'oxygène.

Ces dernières saisons, Lionel Messi a également connu plus de blessures qu'à l'accoutumée, et c'est bien évidemment dû en grande partie à l'enchaînement des matches. Depuis la saison 2007-2008, il n'a jamais joué moins de cinquante rencontres, toutes compétitions confondues, par an. Alors forcément, pour pouvoir continuer à durer dans le temps au plus haut niveau, l'attaquant du FC Barcelone va devoir s'économiser davantage.

La Coupe du monde 2018 dans le viseur

Et si Lionel Messi ne faisait finalement qu'une "pause" ? C'est déjà arrivée par le passé. Zinédine Zidane était sorti de sa retraite internationale un après l'avoir annoncée. Pareil pour Lilian Thuram, Lassana Diarra ou encore Pelé. Les exemples ne manquent pas. Il n'est pas impossible de revoir le natif de Rosario en sélection. Loin de là. Son équipe n'a pas réellement besoin de lui pour se qualifier pour le prochain mondial (quatre équipes qualifiées, plus un barragiste dans la zone sud américaine).



Il pourrait donc se permettre de revenir, frais comme un gardon, pour la Coupe du monde 2018 qui sera peut-être sa dernière chance d'accrocher un titre majeur avec son pays. Qu'on se le dise, on voit mal Lionel Messi partir en vacances et faire l'impasse sur cette compétition alors que ses principaux rivaux se battront pour entrer dans la légende.