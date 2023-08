Équipe de France : Deschamps annonce une liste sans Pogba ni Kanté et rappelle Lucas Hernandez

À l'approche de l'Euro, qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024, l'équipe de France se prépare. Ainsi, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a annoncé sa liste de 23 joueurs, jeudi 31 août. La sélection nationale affrontera l'Irlande dans le cadre des qualifications à la compétition européenne le jeudi 7 septembre (20h45), et pour l'Allemagne un match amical, le mardi 12 septembre (20h45).

Peu de surprises, si ce n'est l'absence au milieu de terrain de Paul Pogba et N'Golo Kanté, et le retour du défenseur Lucas Hernandez, neuf mois après sa blessure au genou qui l'avait écarté des terrains. Les deux anciens titulaires dans l'entre jeu ont connu une phase difficile ces derniers mois, les deux n'ayant pas disputé la Coupe du monde au Qatar fin 2022, blessés.

L'ancien entraineur de l'OM a expliqué sa décision quant à la non-sélection de Paul Pogba : "Il faut avoir de la patience, je crois en lui et en sa capacité à retrouver son meilleur niveau parce que c'est quelqu'un qui a le mental et l'expérience." Pour N'Golo Kanté, parti en Arabie Saoudite cet été, il a estimé "qu'il avait encore besoin d'enchaîner et que les joueurs qui étaient là pendant son absence ont répondu à mes attentes" a-t-il dit, tout en affirmant qu'il "reste sélectionnable".

L'ancien champion du monde s'est aussi exprimé sur le cas de Randal Kolo Muani. Le jeune Français n'est pas allé à l'entraînement de l'Eintracht Francfort le mercredi 30 août au matin, pour forcer son club à le laisser rejoindre le PSG, qui l'attend de pied ferme en échange de 65 millions d'euros. Didier Deschamps ne se dit pas "choqué" ni "dérangé" par la situation. Il juge même que "C'est plutôt une bonne chose pour nous si ça se passait, des joueurs qui jouent dans la même équipe, il y a des automatismes". Pour rappel, le mercato prend fin le 1ᵉʳ septembre à 23:59.

La liste des 23 joueurs

Gardiens : Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens), Alphonse Aréola (West Ham).

Défenseurs : Théo Hernandez (AC Milan), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Jules Koundé (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Inter Milan), Axel Disasi (Chelsea), Ibrahima Konaté (Liverpool).

Milieux : Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Youssouf Fofana (AS Monaco), Boubacar Kamara (Aston Villa).

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Randal Kolo Muani (Francfort), Olivier Giroud (AC Milan), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter Milan), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

Pour rappel, la France est 1re du groupe B des qualifications au championnat d'Europe de 2024 au moment où nous écrivons ces lignes, avec 4 victoires en 4 matchs et 12 points au total. Talonnés par les Grecs (6 points), les Bleus pourraient faire u