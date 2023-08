Mercato : Randal Kolo Muani, qui veut rejoindre le PSG, part au bras de fer avec Francfort

Il n’a pas caché son intention de rejoindre le PSG. Randal Kolo Muani, l’attaquant des Bleus, a mis la pression sur son club allemand de l’Eintracht Francfort. Le joueur a refusé mercredi matin de participer à l’entraînement, avec l’objectif de faire plier ses dirigeants avant la fin du mercato, vendredi 1er septembre à minuit. Randal Kolo Muani et son entourage ont donc décidé d’employer les grands moyens pour forcer la décision, dans cette dernière ligne droite du marché des transferts.

Les relations se durcissent entre l’international français et son club allemand, avec d’abord une prise de parole du joueur mardi soir. "Ce n'est pas un secret, le PSG a fait une offre record pour moi. Un transfert à Paris est maintenant une chance unique pour moi. J'aimerais être transféré à Paris et je l'ai dit à mes dirigeants", a-t-il expliqué à la chaîne Sky Allemagne.

L’Eintracht ne plie pas

Le ton est différent des dernières semaines, alors que le PSG en est à sa troisième offre. La dernière d’entre elles, effectuée mercredi soir, était d’un montant de 65 millions d’euros, avec en plus le jeune attaquant Hugo Ekitike qui ferait le chemin inverse. Cette proposition, valorisée autour de 90 millions d’euros au total, a été une nouvelle fois refusée par l’Eintracht. Ce nouvel épisode a provoqué la colère de Kolo Muani, qui estime que son club refusera toutes les offres, peu importe le montant. Alors que, toujours selon le joueur, ses dirigeants lui auraient promis de le laisser partir en cas d’offre suffisante.

L’Eintracht se montre ferme pour le moment et ne plie pas. "Au final, c'est nous qui décidons. On a le contrôle de la situation", avait estimé le directeur sportif allemand Markus Krösche, il y a deux semaines. Face à cette situation, le PSG ne se montre pas très optimiste et continue de pister le jeune attaquant lyonnais Bradley Barcola. Randal Kolo Muani, lui, ne disputera pas jeudi soir le barrage retour en Ligue Europa Conférence (C4) contre le Levski Sofia.