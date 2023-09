France-Irlande : les Bleus s'imposent 2-0 et se rapprochent de la qualification

C'est contre l'Irlande que l'équipe de France a disputé son cinquième match de qualification pour l'Euro 2024, ce jeudi 7 septembre au Parc des Princes, en s'imposant 2 à 0. Les Bleus caracolent en tête du groupe B avec 15 points et aucun but encaissé, neuf points devant les Pays-Bas et la Grèce.

Dès la première période, les Français ont su faire la différence avec un premier but d'Aurélien Tchouaméni à la 19ᵉ minutes sur une frappe de 20 mètres. "J'essaie juste de répondre aux consignes du coach et de faire ce que demande l'équipe. […] Je peux me projeter dans le système dans lequel joue le Real", a-t-il expliqué à la fin du match. Malheureusement, l'équipe a dû se passer entre-temps de Giroud, blessé à la cheville.

L'attaquant, sorti à la 20e minute, aurait eu "un petit souci à la cheville et sur la frappe où il s'est fait contrer", a précisé Didier Deschamps, qui a par la suite indiqué que compte-tenu de l'état du joueur, "ça ne servait à rien de continuer". Le sélectionneur attend encore les examens avec le staff médical avant d'évaluer la gravité de la blessure du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (54).

Un sans-faute après un but de Marcus Thuram

Marcus Thuram, quant à lui, n'a pas perdu de temps en marquant le deuxième but de l'équipe de France à la 48ᵉ minute, son premier chez les Bleus, à peine arrivé sur le terrain. Avec six minutes de temps additionnels, les Français ont terminé en maintenant le score.

Avec cette victoire, les Bleus ont fait un sans-faute, n'ayant encaissé aucun but depuis le début de ces qualifications.

Concernant les Pays-Bas, ébranlés par leur lourde défaite en France (4-0) lors de la 1ʳᵉ journée, le 24 mars, ils se sont rassurés et relancés en dominant la Grèce 3 à 0, jeudi à Eindhoven, lors de la 5ᵉ journée des qualifications à l'Euro-2024. Pour la 6ᵉ journée, les Néerlandais recevront la France, première du groupe, le 13 octobre.