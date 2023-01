Équipe de France : 70% des Français préfèrent que Deschamps reste même si on leur propose Zidane

Pour 70% des Françaises et des Français, la 22e Coupe du monde de football de l'histoire, la première organisée au Qatar, aura été "belle" sur le "plan sportif". 51% jugent que "l'organisation a été irréprochable" même si 42% avouent qu'ils ont "parfois été gênés de regarder cette compétition".

"Fiers" de leur équipe de France à 86%, les amateurs de football sont 69% à être d'accord pour qualifier la finale face à l'Argentine comme "la plus grande de tous les temps". Par ailleurs, 52% du grand public pense que "l'Argentine et Lionel Messi méritaient de gagner".

Enfin, une énorme majorité de sondés (70%) ne veulent pas voir Didier Deschamps quitter son poste de sélectionneur, même si on leur propose Zinédine Zidane à la place. Quant à Karim Benzema, sa décision de renoncer aux Bleus est comprise par 75% des amateurs.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 7 et jeudi 8 décembre 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 498 amateurs de football.

Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

