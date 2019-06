publié le 03/06/2019 à 13:09

Les Bleus ont fait tourner l'effectif et la machine à buts, dimanche 2 juin en amical à Nantes contre la faible Bolivie (2-0). Un bon tour de chauffe, donc, six jours avant le déplacement bouillant en Turquie pour le troisième match des Champions du monde dans les élilminatoires de l'Euro 2020.





Les partenaires de Thomas Lemar et Antoine Griezmann, les deux buteurs au stade de La Beaujoire (5e et 43e minutes), ont déroulé leur partition avec application, même si une fausse note a légèrement terni la soirée. Touché à une cheville, Kylian Mbappé a quitté la pelouse à la mi-temps, le visage grimaçant (le Parisien a été remplacé par Wissam Ben Yedder).



La paire de l'Atlético Madrid Lemar-Griezmann avait des jambes, multipliant les décalages et les combinaisons gagnantes. Sur l'une d'elles, "Grizou" a centré pour son compère qui, avec sang froid, a lobé tout en finesse le gardien bolivien qui venait à lui (5e). Le quatrième but en sélection de l'ailier gauche a permis à la Beaujoire de faire monter encore plus les décibels, déjà élevés.

¿¿ 1-0 ¿¿

Revivez en vidéo l’ouverture du score de Thomas Lemar, bien servi par Antoine Griezmann. Le milieu offensif marque d’un lob dès la 5e minute !https://t.co/PnHjQ7H9MQ — Téléfoot (@telefoot_TF1) 2 juin 2019

Juste avant la pause, le duo madrilène a remis le couvert : cette fois, Lemar a joué au dynamiteur de défense en s'amusant de ses vis-à-vis côté droit avant de centrer. En embuscade après un léger cafouillage dans la surface sud-américaine, Griezmann s'est emmené le ballon avant de le catapulter au fond des filets (43e).

#FRABOL

¿¿ 2-0 ¿¿

Un petit piqué et l'enchaînement d'@AntoGriezmann

pour tromper Lampe. Revivez son but en vidéo ! https://t.co/iSNe2Xf0F8 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 2 juin 2019