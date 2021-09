Ligue des champions : tout savoir sur le Sheriff Tiraspol, le champion moldave tombeur du Real

Parallèlement à la victoire du PSG face à Manchester City (2-0), avec le premier but sous ses nouvelles couleurs de Lionel Messi, un autre événement s'est produit mardi 28 septembre en Ligue des champions. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti est tombé sur sa pelouse de Santiago Bernabeu contre le Sheriff Tiraspol (1-2) en dépit d'un but de Karim Benzema.

Commençons par un point géographique. La ville de Tiraspol est située en Moldavie, pas loin de la Mer Noire, en face de la Turquie, au Sud de l'Ukraine et à l'Est de la Roumaine. Un point historique : cette ville et sa région se revendiquent comme entité sécessionniste de la Moldavie, baptisée Transnistrie, protégée par des soldats russes mais non reconnue sur le plan international.

Enfin le point sportif : son club de foot, le Sheriff Tiraspol, créé il y a moins de 30 ans par des anciens membres des services secrets locaux, s'est rattaché au championnat moldave pour avoir justement le droit de participer à la Ligue des champions. Il lui aura fallu cette saison trois tours préliminaires plus un de barrages pour accéder à la phase de poules de la plus prestigieuse des compétitons de clubs, pour la première fois de son histoire.

Fonds douteux ?

La folle aventure du Sheriif, dont le logo est une étoile jaune aux branches arrondies, s'est poursuivie par une victoire à domicile contre les Ukrainiens du Shakhtar Donestk (2-0) lors du premier match. Et donc par cet exploit retentissant à Madrid. Voilà cette équipe composée de Brésiliens, de Grecs, de Colombiens ou encore du Luxembourgeois Sébastien Thill, auteur du but splendide de la victoire à Bernabeu (90e), à la 1re place du groupe D.

Quelques observateurs avisés avancent que le Sheriff Tiraspol est financé par des fonds douteux, grâce à des dirigeants qui feraient affaire dans le bâtiment, les stations services, les chaînes de télé, le cognac et l'élevage d'esturgeons. Mardi 28 septembre, c'était caviar à volonté pour les inconnus du foot.