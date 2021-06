publié le 08/06/2021 à 20:10

Gagner, si possible sur un score large et sans encaisser de but pour débarquer à Munich avec le plein de confiance. Mais aussi affiner les automatismes offensifs et roder ce 4-4-2 en losange appelé à débuter l'Euro, mardi 15 juin (21h) face à l'Allemagne. Voici les objectifs de l'équipe de France face à la Bulgarie à une semaine du grand rendez-vous.

Avec des buts de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, un pénalty provoqué et une passe décisive pour Karim Benzema, le premier match de préparation face au Pays de Galles (3-0) a été une réussite. Didier Deschamps attend maintenant de voir ce dont son équipe est capable à 11 contre 11 durant une heure trente, quand bien même se présente en face la 71e nation mondiale.

Pour la première fois depuis la réception du Portugal le 11 octobre dernier, le Stade de France ne sera pas vide de spectateurs. 5.000 personnes ont été invitées par la Fédération française de football, à la veille du début d'une nouvelle phase de déconfinement dans l'Hexagone.

France-Bulgarie : le film de la soirée

20h17 - Et voici le 11 de départ bulgare :

Naumov - Turistov, P. Hristov, Antov, Bozhikov (cap) - I.Iliev, Chochev, Kraev, Yankov - A. Iliev, Despodov



20h13 - La composition des Bleus est officielle et c'est bien celle annoncée avec Tolisso à la place de Rabiot, Kanté en sentinelle et le trio Benzema-Griezmann-Mbappé devant :



Lloris (cap) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kanté, Tolisso - Griezmann - Benzema, Mbappé

La composition de nos Bleus pour affronter la Bulgarie ! #FRABUL #FiersdetreBleus 🇫🇷🇧🇬 pic.twitter.com/mjjP37PUoe — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 8, 2021

20h10 - Bonsoir à toutes et à tous.