publié le 02/12/2019 à 16:30

Qui succédera au palmarès au Croate Luka Modric (Real Madrid), grand absent un an plus tard de la liste des 30 joueurs en lice pour le 64e Ballon d'Or ? La réponse devrait tomber sur les coups de 21h50, en conclusion d'une soirée avec un classement inversé en partant du 30e meilleur joueur de l'année livré à partir de 17 heures.

Trois favoris semblent se dégager : l'Argentin Lionel Messi (FC Barcelone) pour un sixième sacre record et deux vainqueurs de la Ligue des champions avec Liverpool, le Sénégalais Sadio Mané et le Néerlandais Virgil Van Dijk. Il ne faut toutefois pas complètement écarter le Portugais Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), lui aussi déjà cinq fois sacré, le Français Kylian Mbappé ou une surprise de taille en cette année 2019 sans Mondial ni Euro.



L'an passé, Luka Modric (753 points), finaliste de la Coupe du Monde et vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, avait devancé Cristiano Ronaldo (476 pts), Antoine Griezmann (414 pts), Kyllian Mbappé (347 pts) et Lionel Messi (pts).

Trois autres prix décernés

Lors de cette cérémonie, trois autres prix seront décernés : le Trophée Kopa pour le meilleur joueur de moins de 21 ans (Kylian Mbappé n'en fait plus partie puisqu'il les aura le décembre), le Trophée Yachine pour le meilleur gardien et le deuxième Ballon d'Or féminin, promis à l'Américaine Megan Rapinoe.

L'annonce des résultats en direct :

17h32 - Kalidou Koulibaly (Naples) et Marc-André Ter Stegen (FC Barcelone) sont 24es à égalité.



17h17 - Benzema recule de 9 places par rapport à l'an passé (17e ex-æquo avec Gareth Bale).



17h12 - Karim Benzema (Real Madrid) et Georgino Wijnaldum (Liverpool) se partagent la 26e place.



17h09 - Joao Felix (Benfica puis Atlético de Madrid), Marquinhos (PSG) et Donny Van de Beek (Ajax Masterdam) se partagent la dernière place.



17h06 - Rémy Lacombe, rédacteur en chef adjoint de France Football, révèle que ce scrutin 2019 est "l'un des plus serrés de l'histoire".



17h03 - 2.000 invités sont attendus au théâtre du Châtelet, où la cérémonie présentée par Didier Drogba débutera à 20h30.



16h59 - Sadio Mané ou Mohamed Salah vont-ils succéder à George Weah, seul Africain (Liberia) couronné, en 1995 ?



16h53 - 4 Français ont remporté le Ballon d'Or depuis sa création en 1956 : Raymond Kopa (Real Madrid) en 1958, Michel Platini (Juventus Turin) en 1983, 1984 et 1985, Jean-Pierre Papin (Olympique de Marseille) en 1991 et Zinédine Zidane (Real Madrid) en 1998.



16h44 - Liverpool est le club le plus représenté dans les 30 finalistes avec 7 nommés. Suivent Manchester City (5) et le FC Barcelone (4). Il n'y a que deux Parisiens : Kylian Mbappé et Marquinhos.



16h38 - 4 Français figurent parmi les 30 finalistes cette année : Karim Benzema (Real Madrid), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Hugo Lloris (Tottenham) et Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).



16h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.