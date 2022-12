Pourquoi les joueurs échangent leurs maillots à la fin du match

Cette tradition est née en France, le 31 mai 1931 à Colombes après un match France-Angleterre, remporté par nos Bleus 5 buts à 2. Dix ans que l'on n’avait plus battu les Anglais. Et à l’époque, ils nous collaient des roustes. Le tout premier France-Angleterre en 1906 s’était terminé par un 15-0 pour les Anglais. Ça commençait mal.





Pour conserver un souvenir de cette victoire historique, même si c’était un match amical, ils leur demandent leur maillot. Les Anglais fair-play acceptent et en échange, les Français, polis, donnent leur maillot.





Une tradition qui peut rapporter gros. La preuve : le milieu de terrain anglais Steve Hodge, qui avait réussi à récupérer le maillot de Maradona, celui de la fameuse main de Dieu lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique, l’a revendu aux enchères cette année.





Il a remporté 9 millions d’euros. C’est le record absolu, tous sports confondus. Vous comprenez mieux pourquoi les joueurs se battent pour récupérer les maillots des stars. Même si certains n’aiment pas trop ça, comme Messi, qui rechigne à le faire, le seul maillot qu’il a réclamé de toute sa carrière, c’est celui de Zidane.

