Équipe de France : Hugo Lloris bat le record de sélections de Lilian Thuram

Deux records historique du football français auront donc été battus au cours de cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Six jours après le 52e but en Bleu de Olivier Giroud, qui efface des tablettes Thierry Henry et ses 51 réalisations, Hugo Lloris a dépassé les 142 sélections de Lilian Thuram.

Titularisé pour le quart de finale face à l'Angleterre, samedi 10 décembre (20h), il est à présent officiellement le joueur le plus capé avec 143 apparitions. Lloris, 35 ans, a connu sa première sélection le 19 novembre 2008 face à l'Uruguay en amical au Stade de France (0-0).

Champion du monde il y a quatre ans en Russie, il devient par ailleurs face aux Anglais le Français qui a disputé le plus de matches dans un Mondial (18 devant Fabien Barthez, Antoine Griezmann et Thierry Henry).

Classement des Français les plus capés de l'histoire :

1. Hugo Lloris (143 depuis 2008)

2. Lilian Thuram (142 sélections 1994-2008)

3. Thierry Henry (123 sélections, 1997-2010)

4. Olivier Giroud (118 sélections depuis 2011)

5. Marcel Desailly (116 sélections, 1993-2004)

6. Antoine Griezmann (115 sélections, depuis 2014)

7. Zinédine Zidane (108 sélections, 1994-2006)

8. Patrick Vieira (107 sélections, 1997-2009)

9. Didier Deschamps (103 sélections, 1989-2000)

10. Laurent Blanc (97 sélections, 1989-2000)

. Karim Benzema (97 sélections depuis 2007)

Les Français les plus capés au Mondial

1. Hugo Lloris (18 matches)

2. Fabien Barthez (17 matches)

. Antoine Griezmann (17 matches)

. Thierry Henry (17 matches)

5. Olivier Giroud (15 matches)

. Lilian Thuram (16 matches)

. Raphaël Varane (15 matches)

8. Maxime Bossis (15 matches)

9. Michel Platini (14 matches)

10. Manuel Amoros (12 matches)

. Zinédine Zidane (12 matches)

. Alain Giresse (12 matches)

. Jean Tigana (12 matches)

. Patrick Vieira (12 matches)

. David Trezeguet (12 matches)

