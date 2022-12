Coupe du monde 2022 : des débordements sur les Champs-Élysées après les victoires du Maroc et de la France

Ils étaient plus de 20.000 à célébrer les victoires des Bleus et des Lions de l'Atlas sur la plus belle avenue du monde. Après les qualifications successives du Maroc et de la France samedi 10 décembre pour les demi-finales du Mondial 2022, de nombreux supporters se sont retrouvés sur les Champs-Élysées dans une ambiance très festive, malgré la présence de fauteurs de trouble.

Selon la préfecture de police de Paris, qui avait annoncé un dispositif particulier pour cette soirée afin de prévenir tout trouble à l'ordre public, au moins 74 individus ont ainsi été interpellés après des débordements. Celle-ci a fait état dans un communiqué publié vers minuit, tandis que les opérations de sécurisation étaient toujours en cours, de "jets de projectiles et d’artifices" par ces derniers, venus en découdre avec les forces de l'ordre. Non loin de là, deux scooters ont par ailleurs été incendiés, rapporte BFMTV.

Après son exploit face au Portugal, le Maroc est devenu samedi le premier pays africain à arriver aussi loin dans un Mondial. Les Lions de l'Atlas retrouveront donc les Bleus de Didier Deschamps, qui sont venus à bout de l'Angleterre plus tard dans la soirée, mercredi 14 décembre pour la demi-finale de la Coupe du monde 2022.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info