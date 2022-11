Coupe du monde : comment les Bleus ont décroché leur 2e étoile en 2018

Les joueurs français soulèvent le trophée de la Coupe du monde après avoir remporté le match de football de la finale de la Coupe du monde Russie 2018 entre la France et la Croatie au stade Luzhniki de Moscou le 15 juillet 2018.

Le sujet du jour. Deux ans après la défaite crève-cœur en finale de l'Euro en France, la bande à Deschamps jure revanche pour la Coupe du monde 2018. Chose promise, chose due. Les Bleus décrochent leur deuxième étoile face à la Croatie, 20 ans après la liesse de 1998. La hargne et la détermination du sélectionneur tricolore ont permis de bâtir un jeu rapide et solide.

De cette victoire naissent des noms et des reconnaissances à l'image d'Antoine Griezmann, assumant un rôle de leader, ou encore Kylian Mbappé, à l'époque tout juste majeur. Le petit prodige français se révèle alors aux yeux du monde entier. Les images mémorables de cette victoire témoignent d'un élan populaire en France. Un retour à la maison digne d'un sacrement de 23 rois.

Pourquoi on en parle ? Quelle était l'ambiance dans le vestiaire des Bleus ? Quels sont les ingrédients qui ont permis de décrocher le titre de champion du monde ? Quels sont les moments clés de cette finale ?



"1982-2018 : Bleus, leurs matchs de légende, les coulisses". À l'occasion de la Coupe du monde 2022, Julien Sellier revient sur 5 matchs de légende des Bleus, aux côtés de ceux qui étaient sur la pelouse, mais aussi en tribunes. Revivez les moments de joie, de folie, de dramaturgie aussi, et découvrez des anecdotes inédites sur les rencontres.

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, RTL prend un peu de temps, un peu de champ, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, mieux comprendre notre époque, grâce aux reporters, correspondants et experts de RTL.

