ÉDITO - Coupe du monde 2022 : Alba Ventura souligne le bel hommage des Bleus "aux clubs amateurs"

C'est un véritable coup de cœur pour l'équipe de France de football qui dispute actuellement la Coupe du monde. Les Bleus ont posé pour la photo avec le maillot de leur premier club. Sur cette superbe photo, on voit notamment Ousmane Dembélé et Steve Mandanda avec le maillot de l'Évreux Foot 27, Kylian Mbappé et William Saliba avec celui de l'AS Bondy, Konaté avec celui du Paris FC, Aréola avec le maillot bleu ciel des Anges du 15e arrondissement de Paris, mais aussi Fofana avec celui de l'Esperance Paris 19.

Seul petit bémol, Mattéo Guendouzi, absent de la photo. Désormais joueur de l'Olympique de Marseille, le milieu de terrain aurait dû endosser le maillot du PSG où tout a commencé pour lui, mais la rivalité historique entre les deux clubs l'a empêché de participer à cette opération. Une décision idiote.

Bien que cela soit une opération de communication, c'est plutôt sympa de rendre hommage aux clubs amateurs et aux bénévoles qui sont 400.000 en France dans le monde du football. Ce sont tous ces gens qui conduisent les gamins aux matchs du samedi, qui les entraînent le mercredi. C'est aussi la famille qui lave les maillots ou la maman qui prépare les sandwichs. C'est tout cela le vrai football, celui qui commence sur la place du village ou aux pieds des tours dans les cités. C'est bien que ces joueurs, qui sont aujourd'hui engagés dans une Coupe du monde professionnelle, s'en souviennent.

