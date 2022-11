ÉDITO - Congrès d'EELV : "Les Verts français n'ont jamais dépassé le stade de l'adolescence", juge Alba Ventura

Sur le plan politique, c’est la même ligne qu’auparavant. La différence est que Julien Bayou, qui a démissionné à la suite d’accusations de violences psychologiques, est remplacé par une femme, Marine Tondelier, élue du Pas-de-Calais. Elle sera intronisée le 10 décembre prochain. La moitié des adhérents des Verts, soit 5.500 personnes, ont voté. C’est au mieux un gros sondage, au pire une cantonale, dans un parti, je le rappelle, qui pèse un peu plus de 4% à la présidentielle.

Les Verts viennent de reconduire une gauche écolo, anticapitaliste et compatible avec Jean-Luc Mélenchon. C’est la ligne Julien Bayou, ceux qui ne disent pas non à l’interdiction des piscines privées.

Surtout, c’est un camouflet pour la ligne pragmatique de Yannick Jadot. Ils ont rejeté le Vert de gouvernement, la ligne qui allait de Dominique Voynet à Cécile Duflot, celle qui ne veut pas renverser la table.

C’est un revers également pour la ligne radicale de Sandrine Rousseau : activiste, outrancière, qui politiquement est proche de la ligne de la direction, mais qui veut l’incarner autrement.

Des différences avec les Verts adultes

Ils ont abandonné toute idée de compromis qui pourrait les mener au gouvernement. Ils sont alignés sur une ligne mélenchoniste qui a du mal à peser, et reviennent sans cesse avec leurs idées de décroissance.

Yannick Jadot a créé un nouveau club politique, mais pas un parti. Il semble en tout cas avoir mis de côté de grandes ambitions et il se murmure qu’il cherche un poste au Sénat. Sandrine Rousseau va continuer de faire le buzz, elle ne pèse rien, mais elle est invitée partout, donc pourquoi s’arrêter ? Ainsi vont les écolos.

Je suis toujours fascinée de voir la différence avec les Verts allemands et les Verts français. Il y a plus de 40 ans, ils manifestaient côte à côte contre Superphénix, et puis les Verts allemands ont construit une ligne politique.

Ils ont même gouverné avec la gauche, gouverné avec Angela Merkel. Alors certes, ils ont quelques débats en ce moment sur la prolongation des centrales nucléaires, mais ils discutent au sein de la coalition avec les socialistes et les libéraux. Ils sont devenus adultes depuis bien longtemps. Les Verts français n’ont jamais dépassé le stade de l’adolescence. C’est dommage pour l’écologie politique, parce que le sujet est omniprésent aujourd’hui, et c’est dommage pour la politique tout court.

