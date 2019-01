publié le 23/01/2019 à 12:52

Unanimement apprécié dans tous les clubs où il est passé, Emiliano Sala reçoit depuis l'annonce de la disparition de son petit avion au dessus de la Manche des messages de sympathie, bien sûr mêlés d'inquiétude et de tristesse. Rémy Vercoutre a connu l'attaquant argentin de 28 ans à Caen de janvier à juin 2015, lorsque l'avant-centre était prêté par Bordeaux en Normandie.



Quatre ans plus tard, l'ancien gardien de but a "l'impression de vivre un espèce de cauchemar, un truc qu'on voit qu'à la télé dans des films ou dans des faits divers. Ça touche un pote, ça fait bizarre, on a du mal à réaliser. J'ai une pensée pour ses parents, qui sont loin, qui doivent se poser mille questions parce qu'on est dans l'attente, dans le flou total, ce n'est pas facile".



Les recherches ont repris mercredi 23 janvier en milieu de matinée pour retrouver l'avion emprunté par Emiliano Sala, qui avait exprimé son inquiétude sur l'état de l'appareil avant qu'il disparaisse lundi 21 janvier au-dessus de la Manche. Les enquêteurs envisagent plusieurs scénarios, mais conduisent leurs recherches en privilégiant l'hypothèse que le joueur et le pilote ont survécu et se sont réfugiés sur un radeau de sauvetage qui était dans l'appareil.

Carte de localisation de la disparition au dessus de la Manche d'un avion transportant le footballeur Emiliano Sala Crédit : Sophie RAMIS, Juliette VILROBE / AFP