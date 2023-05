Un rassemblement pour réclamer des comptes. Une centaine de supporters du Paris Saint-Germain se sont réunis, ce mercredi 3 mai, devant la Factory, siège social du club, pour faire entendre leur colère. L'actuel leader du championnat est notamment secoué par l'affaire Lionel Messi.

La direction du PSG a choisi d'écarter l'Argentin pendant deux semaines. Le septuple Ballon d'Or a récemment séché l'entraînement, après la défaite face à Lorient, pour s'envoler vers l'Arabie saoudite sans l'accord des dirigeants parisiens.

Mais les ultras ont choisi de hausser le ton pour un mal-être qui va bien au-delà de cette affaire autour de Lionel Messi. "J'ai l'impression que c'est juste pour montrer que les dirigeants réagissent mais c'est un peu du foutage de gueule", réagit un supporter du club au sujet de cette suspension. "Messi est juste une part du problème", rétorque un autre fan du club de la capitale.

Des supporters devant chez Neymar pour l'insulter

Outre Lionel Messi, d'autres joueurs, comme Marco Verratti et Neymar, ont aussi été visés par des chants de supporters. La démission de la direction, notamment celle du président Nasser Al-Khelaïfi, a aussi été réclamée par les ultras.

Des supporters se sont même rendus devant le domicile de la star brésilienne à Bougival, en région parisienne, entonnant des : "Neymar, casse-toi".

Des derniers mois chaotiques

Ces derniers mois n'ont pas été reposants pour le Paris Saint-Germain. L'affaire Galtier, la nouvelle blessure de Neymar, l'élimination prématurée en Ligue des champions et les mauvaises performances en championnat ont provoqué cette défiance des supporters vis-à-vis de leur club de cœur.

Le Paris Saint-Germain ne compte plus que 5 petits points d'avance sur son dauphin de l'Olympique de Marseille. Kylian Mbappé et ses partenaires se déplaceront à Troyes, ce dimanche 7 mai, pour tenter de maintenir leur avance en tête de la Ligue 1 et d'apaiser la colère de leurs supporters.

