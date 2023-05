Coupe de France : pourquoi, malgré sa victoire, Toulouse n’est pas assuré de jouer la Ligue Europa

Alors que le Toulouse FC s'est imposé 5 buts à 1 en finale de Coupe de France contre le FC Nantes, ce samedi 29 avril, il est censé jouer la Ligue Europa, la deuxième coupe à l'échelle européenne. Pourtant, cela pourrait ne pas être le cas.

En effet, le club toulousain partage les mêmes propriétaires que l'AC Milan, ce que l'article 5 du règlement de l'UEFA interdit : "Aucun club participant à une compétition interclubs de l'UEFA ne peut directement ou indirectement : détenir ou négocier des titres ou des actions de tout autre club participant à une compétition interclubs de l'UEFA" ou "être impliqué de quelque manière que ce soit dans la gestion, l'administration et/ou les activités sportives de tout autre club participant à une compétition interclubs de l'UEFA".



Or, le "Téfécé" est détenu depuis 2020 par le fonds d'investissement américain Redbird Capital Partners, également actionnaire majoritaire de l'AC Milan, actuellement 4e de Serie A et virtuellement qualifié pour la Ligue des champions. Même si Milan joue la C1 et Toulouse la C3, ce cas de figure est interdit car les clubs finissant troisièmes de groupe en C1 rejoignent ensuite la C3.



