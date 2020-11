DIAPORAMA - Mort de Maradona : en Argentine, la foule lui rend hommage

Le cercueil de Diego Maradona a été décoré d'un drapeau argentin, et de deux de ses maillots, avec le Boca Juniors et l'Albiceleste.

Le cercueil de Diego Maradona a été décoré d'un drapeau argentin, et de deux de ses maillots, avec le Boca Juniors et l'Albiceleste. Crédits : AFP PHOTO / ARGENTINE PRESIDENCY / ESTEBAN COLLAZO | Date :

publié le 26/11/2020 à 14:15

L'Argentine n'a pas dormi pour celui qui l'a tant fait rêver. Ce mercredi 25 novembre, le pays sud-américain a perdu Diego Maradona, son Dieu des stades, enfant des bidonvilles de Buenos Aires devenu icône du football mondial, et plus encore.

Ils ont suivi le meneur de jeu dans ses dribbles magiques et ses descentes aux enfers de la cocaïne. La dépouille du footballeur, mort à 60 ans, est exposée au palais présidentiel, où des milliers de fans attendent pour défiler devant le cercueil de la légende.

Depuis le cœur de la nuit, ils patientent en file indienne dans une ambiance légèrement chaotique, avec un important dispositif de sécurité et quelques supporters alcoolisés qui tentent de forcer le passage.

Certains sont en revanche venus en toute tranquillité, comme Patricia, 56 ans, accompagnée de son fils de 18 ans : "il nous a donné de la joie et quelques maux de tête, mais surtout de la joie. Aujourd'hui, on est connu dans le monde entier et on ne se souviendra que des bonnes choses".

La Casa Rosada, surnom du palais présidentiel, a été décorée d'un bandeau noir pour l'occasion. La veillée funèbre durera jusque 16h, heure locale, pour un dernier adieu de l'Argentine à son héros populaire.

> Mort de Maradona : en Argentine, la foule lui rend hommage Crédit Image : RTL | Crédit Média : Georges Quirino | Durée : 01:39 | Date : 26/11/2020