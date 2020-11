Mort de Diego Maradona : portrait d'un génie perdu par ses addictions

publié le 26/11/2020 à 09:21

Il est né à Villa Fiorito, dans la banlieue pauvre de Buenos Aires. Nous sommes dans les années 1960 et Diego Armando Maradona, décédé ce mercredi 25 novembre d'un arrêt cardiaque, est le cinquième enfant d'une famille d'ouvriers. Le père, "Don Diego", décédé en 2015, travaille sur des chantiers, et très vite, son fils se met à jouer au football.

Garçon trapu (1m67) aux cuisses surdimensionnées, cheveux en bataille, "La Pelusa" (La peluche, ndlr), comme le surnomme son père, va rapidement être détecté par l'Argentinos Juniors à 10 ans. À 16 ans, il joue déjà avec les pros, à 17 ans il vaut deux millions de dollars puis à 19 ans, il est élu meilleur joueur du continent américain.

Mais Maradona va aussi être écrasé par le poids de l'argent. Le garçon est sans défense et se retrouve au milieu d'agents peu scrupuleux. Le club de Boca junior va vider sa trésorerie pour l'acheter. La junte militaire au pouvoir à l'époque va aussi se servir de Diego Maradona pour redorer l'image de l'Argentine.

Entre la Camorra et Fidel Castro

Dès 22 ans, Diego Maradona est transféré au FC Barcelone, mais il est rapidement happé par le monde de la nuit : les clubs, la drogue, l'alcool et les filles. Puis, il part à Naples où il est devient une véritable icône de la ville avant d'être pris dans un engrenage fatal. Il va être pris en main par la Camorra qui va lui offrir la drogue, des costumes, des voitures. Même la puissante DEA (Drug Enforcement Administration) américaine va s'intéresser au cas Maradona car son passeport a été utilisé pour faire passer de la drogue.

À 26 ans, il est déjà champion du monde (1986), mais son état de santé se détériore. Bientôt, il devient obèse et part soigner ses addictions à Cuba où Fidel Castro, qui le voit comme le champion du peuple, l'accueille. Maradona y passe trois ans et fait des allers-retours à Buenos Aires. Il fait notamment une crise cardiaque lors de cette période où sa santé est au plus bas. "Je suis persuadé que la mort me convaincra quand le football n'existera plus", déclarera-t-il. Diego Maradona est décédé à 60 ans, laissant tout un pays endeuillé derrière lui.