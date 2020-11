publié le 26/11/2020 à 13:51

C'est une légende du football mondial qui nous a quittés le mercredi 25 novembre. Diego Maradona, champion du monde, icône du ballon rond, est décédé d'une crise cardiaque à Buenos Aires. Au-delà de la mort d'un monument du football, c'est également la fin d'une époque.

"C'est une véritable rockstar Diego Maradona, au début des années 80 (…), c'est le Keith Richards du football mondial", se souvient Olivier Guez, invité sur RTL. "Ce qui est très étonnant, c'est qu'avec une telle hygiène de vie, cet homme ait pu jouer à un tel niveau pendant si longtemps. Il reste un joueur de génie jusqu'à la fin, pendant plus de 15 ans, presque 20 ans". Il poursuit, "c'était une bête physique aussi (…) j'ai rencontré un médecin qui le connaissait et qui me disait que c'était un miracle que cet homme soit encore vivant. Il a fait plusieurs infarctus, il a perdu 30kg, il les a repris…"

Aujourd'hui, c'est une vision à part entière du football que l'on enterre. "C'est la fin d'une époque", souligne l'auteur. "Maradona quelque part c'est l'anti-footballeur contemporain. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais économisé ni sur un terrain ni dans la vie. Il contrôlait très mal sa communication, ce qui en faisait un personnage sympathique, touchant. C'est quelqu'un qui a, à la fois, beaucoup d'argent mais qui l'a cramé aussi. Et surtout, ça reste un football infantile, ça reste un jeu", dépeint Olivier Guez.