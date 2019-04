publié le 02/04/2019 à 11:44

"On a vécu un moment terrible et inimaginable. Le pire, cela a été l'attente entre l'accident et la découverte du corps". Un peu plus de six semaines après les obsèques d'Emiliano Sala en Argentine, Vahid Halilhodzic reste profondément marqué par le décès de l'attaquant âgé de 28 ans, qui venait de quitter le FC Nantes pour Cardiff quand son avion s'est écrasé en mer.



"Tout le temps je pense à lui, poursuit l'entraîneur bosnien de 66 ans dans une interview accordée au Parisien, mardi 2 avril. J'ai mis sa photo dans mon bureau mais elle est aussi dans mon cœur. Je suis obligé de continuer à vivre et à entraîner. Mais sportivement, il nous manque un avant-centre de son niveau. Donc Emiliano nous manque tout le temps, même quand on s'entraîne. Même quand on veut l'oublier. C'est terrible".

Celui qui est surnommé dans le milieu "coach Vahid" revient ensuite sur cette saison 2018-2019 sur le plan sportif. Satisfait que Nantes soit "presque maintenu" en Ligue 1, il estime que son équipe peut créer l'exploit contre le PSG en demi-finale de Coupe de France, mercredi 3 avril (21h) au Parc des Princes. "Si on se prépare parfaitement et qu'on est audacieux, je dis : 'pourquoi pas ?'".

Dernier passage marquant de cet entretien, ce tacle envers le PSG après son élimination en 8es de finale de la Ligue des champions : "La préparation de Paris avant Manchester, c'est une faute professionnelle. C'est indigne d'un grand club. C'est amateur, incompréhensible". En cause, l'arrivée des joueurs au stade chacun de leur côté, dans leur voiture personnelle. "Comment a-t-on pu accepter ? s'interroge l'ancien attaquant et coach du PSG. Pour leur faire plaisir ?".