Emiliano Sala : "Au moins on l'aura ici" en Argentine, confie son père dévasté

09/02/2019

La famille d'Emiliano Sala commence son deuil. Jeudi 7 février, les autorités britanniques ont annoncé que le corps retrouvé dans l'épave de l'avion où se trouvait le footballeur était bien celui de l'attaquant argentin, porté disparu depuis le 21 janvier et la perte de signal de l'appareil, au-dessus de la Manche.



En Argentine, le village de Progreso, un petit bourg agricole de la Pampa où Emiliano Sala a vécu de 3 à 15 ans, est très affecté. "Au moins, nous savons que nous allons l'avoir ici, on pourra déposer une fleur sur sa tombe et se souvenir de lui, toujours", a confié à l'AFP le père du footballeur, Horacio Sala.

Depuis la confirmation de la mort de son fils, Horacio Sala est dévasté. Sous tranquillisants pour gérer la situation, il a tenté d'éviter les journalistes qui assiégeaient sa maison. "C'est incroyable, c'est triste tout ça", déplore le père du footballeur, fauché au meilleur moment de sa carrière, alors qu'il s'apprêtait à goûter au parfum de la Premier League avec Cardiff, après avoir explosé à Nantes.

Le rapatriement du corps pas encore programmé

Sa carrière, poursuit-il, "a été très courte", trop courte, Emiliano Sala n'avait que 28 ans.

Le père éploré loue "la personnalité" de l'ancien attaquant de San Martin de Progreso, "sa conduite exemplaire". "C'était un enfant humble, du village (...), très simple", confie fièrement Horacio Sala, qui se prépare à enterrer son fils dans cette petite commune située près de Sante Fe. La date du rapatriement du corps d'Emiliano Sala vers l'Argentine, à 13.000 km du lieu de la tragédie, n'est cependant pas encore connue.