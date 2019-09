Jacques Chirac et le sport : ses bourdes et son amour du sumo

Entre Jacques Chirac et le sport, de l'amour... et des gaffes

Nous sommes le 26 mai 1995 : neuf jours après son arrivée à l'Élysée, Jacques Chirac reçoit l'équipe de France de handball, tout juste sacrée championne du monde pour la première fois de son histoire. La suite, c'est Jackson Richardson, le meilleur joueur du Mondial, qui la raconte.

"Il devait serrer la main à tout le monde et, arrivé à moi, il m'a félicité et m'a dit : 'Congratulations'. Et quand il m'a dit : 'Do you speak French ?', j'ai trouvé un peu bizarre... Le Président qui parle en Français avec tout le monde et moi, il me parle en Anglais". Chirac avait visiblement oublié que la Réunion, d'où Richardson est originaire, est un département d'outre-mer.

Trois ans plus tard, la France accueille la Coupe du Monde 1998 de football. Juste avant la finale face au Brésil, le speaker du Stade de France énumère les noms des Bleus d'Aimé Jacquet. Gros plan sur Jacques Chirac : la caméra surprend le président de la République en train de simuler.



Quand il ne connait pas le nom d'un joueur, Chirac ne se démonte pas et fait semblant en ouvrant grand la bouche. Ce qui lui vaut, depuis, de faire partie des moments cultes de la télévision.

Le lendemain de la victoire historique face au Brésil, le 13 juillet 1998, celui qui sera réélu en 2002 pour un deuxième mandat reçoit les nouveaux champions du monde sur le parvis de l'Élysée. Fier, il annonce "l'équipe de France et la Coupe de France !", avant de se reprendre : "La Coupe du Monde, pardon, la Coupe du Monde".

Le Corrézien n'était pas un grand sportif, mais il avait rapidement compris que c'était un formidable outil de communication. D'ailleurs après la victoire des Bleus en 1998, sa cote de popularité avait grimpé de 7 points et dépassé pour la première fois depuis le début de la cohabitation celle de son Premier ministre Lionel Jospin.



Bourde avant l'attribution des JO 2012 ?

En revanche, c'est peut-être à cause d'une de ses mauvaises blagues que Paris a perdu l'organisation des Jeux Olympiques de 2012. Londres et la capitale française semblaient au coude à coude jusqu'à ce que le chef de l'État, lors d'un dîner du G8, lance : "Vous ne pouvez pas vous fier à un peuple qui cuisine aussi mal que ça".



Cette boutade lui a valu les foudres de Cherie Blair. La femme de l'ex Premier ministre britannique ne s'était pas gênée pour rapporter ces propos peu glorieux devant les responsables du Comité international olympique, qui quelques jours plus tard désignait Londres pour organiser les 30es JO d'été.

Le sumo, sa passion

Enfin, il y a un sujet sur lequel il ne fallait pas titiller Jacques Chirac : le sumo. L'ancien chef d'État était un passionné de ce sport de lutte japonais. Il était prêt à tout pour connaître les résultats des tournois, se faisait envoyer les enregistrements des compétitions à l'Élysée et râlait quand ils arrivaient en retard.

Le président Chirac à la rencontre de lutteurs de sumo le 21 novembre 1996 Crédit : JIJI PRESS / AFP