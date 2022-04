Cristiano Ronaldo endeuillé par la perte de son fils nouveau-né

C'est une terrible nouvelle qu'a partagée Cristiano Ronaldo ce lundi soir sur les réseaux sociaux. Le joueur portugais de 37 ans a en effet annoncé le décès de son fils nouveau-né. Alors que sa compagne Georgina Rodriguez allait mettre au monde des jumeaux, un petit garçon et une petite fille, le premier est décédé en marge de l'accouchement.

"C'est avec la plus profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre petit garçon. C'est la plus grande douleur qu'un parent puisse ressentir. Seule la naissance de notre bébé nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d'espoir et de bonheur", a notamment posté le joueur de Manchester United. "Nous tenons à remercier les médecins et les infirmières pour tous les soins et le soutien fournis. Nous sommes dévastés et demandons de la vie privée en ce moment très difficile. Notre garçon, tu es notre ange. Nous t'aimerons pour toujours".

La star mancunienne comptait déjà avant cette naissance quatre enfants à la maison : Cristiano Jr. né en 2010, les jumeaux Eva et Mateo, nés par mère porteuse en juillet 2017 ainsi qu'Alana, née, elle aussi, en 2017.