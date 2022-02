Georgina Rodriguez sur sa vie avec Ronaldo : 3 anecdotes à retenir du documentaire Netflix

Dans la série-documentaire "Moi Georgina", diffusé sur Netflix depuis le 27 janvier, la compagne de Cristiano Ronaldo fait des révélations sur les premiers mois de sa relation avec le footballeur portugais. Cette jeune espagnole, qui est passée de vendeuse dans la prêt-à-porter de luxe à l'une des célébrités les plus suivies sur Instagram, raconte que le quintuple ballon d'or venait la récupérer tous les soir après son travail en Bugatti, alors que le matin elle s'y rendait en transport en commun.

"J'allais au travail en bus et je repartais dans une Bugatti à 3 millions d'euros. Je suis passée de la vente d'articles de luxe au fait de les porter sur le tapis rouge. J'ai des millions de followers et je suis la femme de l'homme le plus suivi au monde", dit-elle dans le premier épisode de la série-documentaire consacré en partie à la rencontre du couple.

Issue d'une famille très modeste et utilisant régulièrement les transports en commun, Georgina Rodriguez a vu en effet ses habitudes changer dès les premiers instants de sa relation avec l'un des athlètes les plus riches du monde : "Beaucoup de soirs, je l'attendais tard devant son travail pour l'emmener dîner, et comme j'aime et je possède beaucoup de belles voitures, je les utilisais, c'est normal. Elle était un peu gênée au début", se rappelle Cristiano Ronaldo, qui apparaît à de nombreuses reprises également dans le documentaire.

Quand Georgina se perd dans la maison de Cristiano en voulant aller chercher de l'eau

La jeune femme espagnole confie également avoir eu beaucoup de mal à se repérer quand elle se rendait chez Cristiano Ronaldo les premiers soirs : “La première fois que je suis allé chez Cristiano, je me suis perdu à chaque fois que j’allais chercher de l’eau dans la cuisine. Parfois, il me fallait une demi-heure pour revenir du salon car je ne retrouvais pas le chemin. C’était trop grand”, confie-t-elle.

Il faut dire que Georgina Rodriguez vivait dans un appartement de 30m2 avant sa rencontre avec Cristiano Ronaldo. Après 6 mois de relation, le couple a décidé de s'installer ensemble dans la maison du footballeur. Une fois à Turin en 2019, le couple a acheté une maison de luxe à plus de 6 millions d'euros. "Je suis passée de la vente d'articles de luxe à les porter sur le tapis rouge", a-t-elle résumé.

Quand Cristiano met une perruque pour aller à Disneyland Paris

En 2016, le couple projette de passer le week-end en amoureux à Disneyland Paris mais très vite, la question de la discrétion vient se poser. "Quand j'étais à Madrid, j'avais une perruque avec des cheveux plus beaux que les miens, donc je me suis que j'allais tenter de la mettre avec une écharpe et des lunettes", se souvient Cristiano Ronaldo.

Malheureusement, la supercherie n'a pas duré très longtemps du côté des fans qui ont vite démasqué la star portugaise :"Dans une attraction, on avait la tête en bas et la perruque a glissé de mon crâne. J'ai essayé de la retenir avec la main mais il y avait du monde en bas qui regardait. On a reconnu mon sourire et mon long cou, les gens qui me suivent de près sont difficiles à duper", a-t-il dit.

Le joueur de Manchester United ajoute même que si c'était à refaire, il le referait :"Dans ce genre de moment, on redevient enfant, on a l'impression de se cacher de ses copains pour embrasser sa petite-amie à l'école. C'était vraiment l'un de mes plus beaux moments avec Gio", a-t-il confié.

Cristiano Ronaldo vêtu de sa perruque avec Georgina Rodriguez à Disney Crédit : Netflix

