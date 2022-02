Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez le 19 mars 2018

Passer de madame tout le monde, à l'une des personnalités people les plus en vogue. C'est ce qu'a connu Georgina Rodriguez en l'espace de 6 ans. En décembre 2016, la jeune femme alors âgée de 23 ans et vendeuse dans le prêt-à-porter de luxe à Madrid, rencontre en effet la star de football Cristiano Ronaldo, avec qui elle va ensuite avoir trois enfants. Une rencontre qui bouleverse sa vie, comme elle le raconte dans la série documentaire "Moi, Georgina", qui lui est consacrée sur Netflix.

La jeune femme qui a fêté ses 28 ans à la fin de l'année 2021 a livré quelques anecdotes sur le début de sa relation avec le footballeur portugais qui évoluait à l'époque au Real Madrid. Elle raconte notamment que le quintuple ballon d'or venait la récupérer tous les soirs après son travail en Bugatti, l'une des nombreuses voitures de luxe qu'il possède et qui est vendue plus de 3 millions d'euros sur le marché : "J’allais au travail en bus et je rentrais en Bugatti", se souvient-elle.

Issue d'une famille très modeste et utilisant régulièrement les transports en commun, Georgina Rodriguez a vu en effet ses habitudes changer dès les premiers instants de sa relation avec l'un des athlètes les plus riches du monde : "Tous les soirs, il était garé à la fin de mon service juste devant mon travail avec des voitures différentes chaque soir, mes collègues étaient folles de jalousie. C'était irréel", raconte-t-elle.

Dans ce même documentaire, on y voit également le footballeur se confier sur le début de sa relation avec Georgina : "C'est vrai que beaucoup de soirs, je l'attendais tard devant son travail pour l'emmener dîner, et comme j'aime et je possède beaucoup de belles voitures, je les utilisais, c'est normal. Elle était un peu gênée au début", se rappelle-t-il.

Quand j'allais chez Cristiano, je me perdais à chaque fois Georgina Rodriguez

La jeune femme espagnole confie également dans cette série-documentaire sur Netflix qu'elle a eu du mal à se repérer quand elle se rendait chez Cristiano Ronaldo les premiers soirs : "Quand j'allais chez lui au début de notre relation, je me perdais à chaque fois que j'allais chercher de l'eau, je mettais une demi-heure à retrouver le chemin du salon", raconte-t-elle.

Il faut dire que Georgina Rodriguez vivait dans un appartement de 30m2 avant sa rencontre avec Cristiano Ronaldo. Après 6 mois de relation, le couple a décidé de s'installer ensemble dans la maison du footballeur. "Je suis passée de la vente d'articles de luxe à les porter sur le tapis rouge", a-t-elle résumé.