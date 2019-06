publié le 28/06/2019 à 21:32

Ils sont les premiers supporters des Bleues. Les compagnons et compagnes des joueuses de l'équipe de France soutiennent au quotidien les championnes, leur vie est rythmée par les grands rendez-vous du football européen et international.

Honneur au compagnon de la capitaine Amandine Henry, ils sont ensemble depuis 8 ans, il s'appelle Karim et il distingue les deux facettes d'Amandine. D'un côté la compagne, de l'autre la championne : "En dehors, elle est super gentille, elle est super agréable, elle aime bien déconner. Sur un terrain de foot c'est un pitbull, elle a toujours envie de gagner, toujours envie d'être performante. Il y a 10 ans on lui disait qu'elle allait arrêter le foot et là, elle va jouer un quart de finale de Coupe du Monde face aux États-Unis, une des meilleures nations au monde".

Eugénie Le Sommer peut, elle, compter sur le soutien de son fiancé Florian, cela fait 12 ans que ça dure. "Oui j'ai des nouvelles d'elles tous les jours, on essaye de s’appeler tous les soirs". Karim reste en retrait et laisse son amoureuse tranquille : "On en parle un petit peu avant les matches, on parle des adversaires contre qui elle va jouer. Mais voilà je la laisse tranquille vraiment avant le match, je lui envoie un message de soutien".

Faire face à l'éloignement

L'éloignement pendant les compétitions ils connaissent par cœur. "Le temps commence à être un petit peu long mais voila après des grandes compétitions, Eugénie en a déjà vécue pas mal. Ce ne sont que quelques semaines dans l'année donc ça vaut bien cet éloignement".

Un éloignement que subissent également les autres compagnons et compagnes de Bleues ils ne se sont pour l'instant pas fait connaitre, il souhaite probablement rester dans l'ombre de leurs championnes.