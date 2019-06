publié le 26/06/2019 à 14:04

Aurait-on trouvé le digne successeur de Ramenez la Coupe à la maison ? Ce week-end les réseaux sociaux ont vu naître le potentiel futur nouvel hymne des Bleues : Sélection féminine.

À deux jours du quart de finale de la France contre l'équipe favorite des États-Unis, on vous révèle cette chanson aussi fédératrice qu'engagée. "Sélection féminine, si t'as pas le level on t'élimine", "on prend le contrôle, pas là pour charmer", "et ouais les filles jouent au foot on t'a pas dit ça ?", "je sais que c'est nouveau pour toi mais faut que tu restes courtois", voici quelques phrases de cette chanson qui risque bien de devenir l'un des tubes de l'été.

Interprétée par la rappeuse Juste Shani, pas de doute que cette hymne féministe en l'honneur des Bleues ravira les fans qui étaient plus de 12 millions devant le match France-Brésil dimanche dernier.