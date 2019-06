Coupe du Monde féminine 2019 : comment les Bleues font face à la canicule

publié le 26/06/2019 à 21:18

Pendant la Coupe du Monde, les Bleues doivent également faire face à la canicule. En pleine préparation du quart de finale face aux États-Unis qui se déroulera vendredi 28 juin au Parc des Princes de Paris, le staff de Corinne Diacre met tout en oeuvre pour que les joueuses affrontent dans les meilleures conditions des températures qui peuvent atteindre 40 degrés ou plus.

"On s'attendait a des moments de chaleur. Il faut savoir qu'il y a des tests d'hydratation qui sont fait très régulièrement pour nous permettre de voir si chaque fille est dans le bon dosage au niveau de l'hydratation" explique l'adjoint de la sélectionneuse des Bleues Philippe Joly.

Des boissons spécifiques, en plus de l'eau, sont également proposées aux joueuses pour qu'elles récupèrent mieux en cas de grande chaleur : "On va vraiment leur demander de boire régulièrement, on a des boissons de récupération qui sont riches en sels minéraux et qui vont leur permettre de pouvoir mieux s'hydrater, des boissons qui sont aussi préventives par rapport à la chaleur" raconte le bras droit de Corinne Diacre.

De l'alimentation au rythme de vie, le quotidien change

En période caniculaire, les conseils du staff quant à l'alimentation changent : "On va leur demander de manger beaucoup de fruits, de légumes, de fruits de saison, qui sont des choses importantes pour l'hydratation".

À l'entraînement rien ne change, sauf les pauses boissons : "On ne change rien aux séances d’entraînement. On va juste changer le séquençage des séances en mettant beaucoup de pauses et très régulièrement, pour qu'elles puissent avoir le temps de boire" explique Philippe Joly.