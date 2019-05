publié le 09/05/2019 à 14:04

À moins d'un moins du début de "son" Mondial, l'équipe de France féminine de football a entamé mercredi en Bretagne sa préparation sous les ordres de la sélectionneuse Corinne Diacre, qui a assuré avoir "un plan de bataille bien cadré".



Les Bleues ont entamé jeudi activement leur préparation pour le Mondial par un entraînement ludique ouvert au public et destiné à entretenir la bonne humeur. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un jour férié et malgré la météo venteuse, grise et froide, avec une température ressentie inférieure à 10 degrés, quelque 150 personnes sont venues au stade Yves-Le Jannou qui avait servi de terrain d'entraînement à l'Albanie pour l'Euro-2016.

Dans la tribune, une délégation d'une vingtaine de joueuses équipes U13, U15 et U17 des Granit Miss, une équipe féminine de la commune de Tregastel - venues avec l'autorisation de leurs parents pour "sécher" l'école - a mis l'ambiance avec des chants à la gloire des Bleues.

La séance de jeudi a toutefois été assez légère : un parcours d'agilité et de précision qui a duré une heure puis une séance de dédicaces et de photos au bord du terrain pour les 14 Bleues présentes, en l'absence des Lyonnaises et des deux joueuses évoluant à l'étranger.



"On va faire un peu de football quand même, mais à dominante aérobie, a expliqué Corinne Diacre. Un peu de football, un peu d'activités hors football, du footing, une sortie à vélo, des choses classiques".



Retenues par la finale de la Coupe de France remportée à Châteauroux contre Lille, les joueuses de l'OL sélectionnées par Corinne Diacre lors de l'annonce de son groupe jeudi dernier, rejoindront leurs coéquipières le 21 mai, après la finale de la Ligue des champions, le 18 mai contre Barcelone.