Coupe du Monde féminine 2019 : deux Français sur trois comptent la suivre

publié le 08/12/2018 à 17:00

56% des Français ont déjà regardé un match de football féminin. L’image du football féminin (85%) est bien meilleure que celle du football masculin (50%). Près de deux Français sur trois (64%) comptent suivre la Coupe du féminine Monde 2019, qui aura lieu en France du 7 juin au 7 juillet.



Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les mercredi 5 et jeudi 6 décembre, auprès d'un échantillon de 995 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 414 amateurs de football, selon la méthode des quotas.

1,56% des Français ont déjà regardé un match de football féminin

Alors qu’il était quasiment impossible de regarder un match de football féminin il y a encore quelques années, les diffusions se multiplient et réunissent de nombreux téléspectateurs devant leur poste. 3,7 millions de Françaises et de Français ont suivi la demi-finale de l’Euro 2017 des Bleues, vaincues par les Anglaises.

Certes, c’est encore loin des audiences de leurs homologues masculins mais ces chiffres prouvent que le ballon rond se conjugue désormais aussi au féminin. Notre sondage le prouve une nouvelle fois. 56% des Français ont déjà regardé un match de football féminin, 34% en ont même vu plusieurs.



Les amateurs de football se délectent aussi du football féminin. 80% d’entre eux ont déjà vu un match et ils sont 59% à déclarer en avoir vu plusieurs.

baro1 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. L’image du football féminin (85%) est bien meilleure que celle du football masculin (50%)

Malgré l’ampleur de son succès, le football masculin suscite depuis longtemps une forme de rejet dans la population. Des polémiques fréquentes provoquées par les affaires à l’attitude des joueurs, les critiques sont nombreuses à l’égard du football.



De fait, un Français sur deux (49%) affirme avoir une mauvaise image du football masculin. Notre enquête révèle que cette défiance ne touche pas du tout le football féminin. 85% des Français ont en effet une bonne image du football féminin.

baro2 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Le football féminin est d'un bon niveau pour 89% des sondés

Au-delà du contraste évident entre les joueuses, encore peu connues et dont les rémunérations sont sans commune mesure avec celles de leurs homologues masculins, la raison de cette exceptionnelle popularité est parfaitement objective : pour les Français, le football féminin est d’un bon niveau. 89% d’entre eux et 92% des amateurs de football le pensent.



Ce niveau est d’autant plus prégnant en France. L’Olympique Lyonnais et le PSG

font partie des meilleures équipes continentales chez les femmes. Parallèlement, les Bleues rivalisent désormais avec les grandes nations traditionnelles que sont le Brésil, l’Allemagne, les États-Unis ou encore les pays scandinaves.

baro3 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Près de deux Français sur trois (64%) comptent suivre la Coupe du Monde féminine

Le regard très positif que portent les Français sur le football féminin est une excellente nouvelle pour un événement qui se déroulera sur le sol hexagonal l’été prochain. Pour la première fois, la France accueillera la Coupe du Monde féminine.



La compétition promet d’être très suivie. Alors qu’elle ne sera pas concurrencée par le football masculin, en trêve estivale, près de deux Français sur trois affirment qu’ils vont suivre la compétition. Dans le détail, 5% d’entre eux comptent même acheter des places, 37% regarderont des matchs et 22% suivront au moins les résultats.

baro4 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama