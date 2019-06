publié le 16/06/2019 à 08:12

La qualification des Bleues pour les 8es de finale de "leur" Mondial était quasiment acquise après le succès face à la Norvège (2-1) à Nice, mercredi 12 juin, cinq jours après le carton contre la Corée du Sud en ouverture (4-0). Depuis jeudi 13 juin, 22h55, elle est officiellement dans la poche.



La victoire de la Chine face à l'Afrique du sud (1-0) a en effet permis par ricochet à la France de s'assurer au pire une place parmi les quatre meilleurs 3es de groupe. Reste désormais à savoir à quelle place les joueuses de Corine Diacre termineront dans le groupe A : 1res, 2es ou 3es, tout est encore possible avant les derniers matches de poules, France-Nigeria et Norvège-Corée du Sud, lundi 17 juin (21h).

Après deux journées, la situation est la suivante : la France compte 6 points, la Norvège et le Nigeria 3, la Corée du Sud 0. Les Bleues sont en position de force pour terminer en tête : un match nul leur suffit face au Nigérianes, 38es au classement Fifa (les Fraçaises sont 4es), sur la pelouse du Roazhon Park de Rennes.

France, Norvège et Nigeria à égalité avec 6 points ?

Mais si les Africaines battent les Bleues et que les Scandinaves dominent les Asiatiques, il y aura une égalité à trois avec 6 points. Dans ce cas de figure, le premier critère pour départager les Françaises, les Norvégiennes et les Nigérianes est la différence de buts générale. Elle est pour l'instant largement à l'avantage des Bleues : +5 contre + 2 pour les Norvégiennes et -1 pour les Nigérianes. Le deuxième critère du règlement est le plus grand nombre de buts marqués dans les trois matches.



Concrètement, pour que les filles de Corinne Diacre se retrouvent 3es, il faudrait que deux conditions soient réunies : 1, qu'elles perdent par quatre buts d'écart (4-0, 5-1, 6-2,...) face au Nigeria ; 2, que la Norvège batte la Corée du Sud sur n'importe quel score. Autant cette dernière hypothèse est totalement crédible, autant la première semble improbable, sauf cataclysme.



Les Bleues termineront 1res en cas de victoire, de nul, et même de défaite (par moins de quatre buts d'écart) si la Norvège ne s'impose pas face à la Corée. Elles seront reléguées en 2e position par le Nigeria si elles sont battues par quatre buts d'écart et que la Norvège ne bat la Corée, par la Norvège si celle-ci gagne par exemple 2-0 et que les Bleus perdent 2-0.

France - États-Unis en quart ?

La 1re place proposerait à la sélection bleu-blanc-rouge un 8e de finale face à un 3e de groupe (C, D ou E) le dimanche 23 juin (21h) au Havre, avant un quart potentiel face aux Américaines si celles-ci terminent 1res du groupe F. Le choc face aux tenantes du titre, qui viennent de passer 13 buts à la Thaïlande, aurait lieu le vendredi 28 juin (21h) au Parc des Princes.



Et si les Bleues terminent 2es de leur poule, elles devront en théorie de toute façon se frotter à la "Team USA" en demie, le mardi 2 juillet (21h) à Lyon. En cas de 3e place, en revanche, les deux nations ne se croiseront au mieux qu'en finale, le dimanche 7 juillet (17h).